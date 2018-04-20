На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам

В этот период ночью и утром местами в крае ожидается снижение температуры до −1…−2 °С.

Заморозки могут привести к повреждению и гибели сельхозкультур — теплолюбивых растений, цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур. Чтобы защитить растения, их нужно укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Молодые всходы рекомендуется укрыть материалом с малой теплопроводностью, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268−64−40 или 101.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение о ливнях в Туапсинском районе.