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15:13 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам

Жителей Краснодарского края предупредили о возможных заморозках 21 и 22 апреля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 48% 768 мм рт. ст. 4 м/с

В этот период ночью и утром местами в крае ожидается снижение температуры до −1…−2 °С.

Заморозки могут привести к повреждению и гибели сельхозкультур — теплолюбивых растений, цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур. Чтобы защитить растения, их нужно укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Молодые всходы рекомендуется укрыть материалом с малой теплопроводностью, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268−64−40 или 101.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение о ливнях в Туапсинском районе.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 20 апреля в горах Сочи выпало 16 см снега.

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