На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам
Жителей Краснодарского края предупредили о возможных заморозках 21 и 22 апреля.
Жителей Краснодарского края предупредили о возможных заморозках 21 и 22 апреля.
В этот период ночью и утром местами в крае ожидается снижение температуры до −1…−2 °С.
Заморозки могут привести к повреждению и гибели сельхозкультур — теплолюбивых растений, цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур. Чтобы защитить растения, их нужно укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Молодые всходы рекомендуется укрыть материалом с малой теплопроводностью, передает
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам
Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение о ливнях в Туапсинском районе.
Как сообщали Юга.ру, в ночь на 20 апреля в горах Сочи выпало 16 см снега.