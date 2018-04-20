Лучшей учительнице Новосибирской области вручили 200 тысяч рублей

Победительнице новосибирского этапа XXV Всероссийского конкурса «Учитель года» вручили 200 тысяч рублей. Лучшей в области стала учитель информатики лицея № 9 в Новосибирске Марина Прохорова.

— В прошлом году в конкурсе «Учитель года» принял участие 31 учитель, а уже в этом году количество участников возросло до 39. Пройдут года, и вы будете с теплотой вспоминать моменты этого конкурса, — сказал на торжественном закрытии врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов.

Помимо денежного поощрения лучшему учителю области вручили диплом регионального министерства образования и наградную стелу. Также Марина Прохорова представит нашу область на Всероссийском конкурсе, который пройдет в Санкт-Петербурге.