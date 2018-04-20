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15:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Лучшей учительнице Новосибирской области вручили 200 тысяч рублей

Она представит регион на Всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге.

Победительнице новосибирского этапа XXV Всероссийского конкурса «Учитель года» вручили 200 тысяч рублей. Лучшей в области стала учитель информатики лицея № 9 в Новосибирске Марина Прохорова.

— В прошлом году в конкурсе «Учитель года» принял участие 31 учитель, а уже в этом году количество участников возросло до 39. Пройдут года, и вы будете с теплотой вспоминать моменты этого конкурса, — сказал на торжественном закрытии врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов.

Помимо денежного поощрения лучшему учителю области вручили диплом регионального министерства образования и наградную стелу. Также Марина Прохорова представит нашу область на Всероссийском конкурсе, который пройдет в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе регионального правительства напоминают, что из 39 участников большая часть — 30 — представляли не городскую местность. За победу боролись учителя истории, английского языка, начальных классов, математики, информатики, физики, технологии, музыки и филологи. Пять лауреатов конкурса также получили денежные премии — по 25 тысяч рублей.

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