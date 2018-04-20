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15:16 (мск), источник: Комсомольская правда

618 должников в Прикамье поймал «Дорожный пристав»

В ходе 15 выездов собрано штрафов почти на 3 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

15 рейдов с начала года проведены инспектора с помощью комплекса «Дорожный пристав». С начала года с помощью электронного устройства остановлено 618 автомобилистов, имеющих долги. Судебными приставами удалось собрать 2 млн 921 тысячу рублей в качестве долгов по налогам и 1 млн 351 тысячу рублей на оплату штрафов ГИБДД.

У должников, которые не захотели оплачивать на месте, машины были арестованы. Судебными приставами составлено 57 актов описи и ареста автомобилей. Если неплательщики не оплатят свои долги, то машины будут переданы на реализацию в счет погашения долга. Три автомобилиста получили постановления об ограничении в специальных правах.

Рейды прошли в Перми, Кунгуре, Краснокамске, Кудымкаре, Лысьве, Соликамске, Чусовом и Пермском районе, сообщили в службе судебных приставов.

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