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18:42 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Экопроект о Казанке принес школьницам из Казани победу в федеральном конкурсе

(Город Казань KZN.RU, 20 апреля). Школьницы из Казани получили главный приз в номинации «Развитие водохозяйственного комплекса России» Российского национального юниорского водного конкурса — 2018.

Конкурс проводится с 2003 года и входит в состав международного Стокгольмского юниорского водного конкурса. Старшеклассники из разных регионов страны разрабатывают проекты в сфере охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов. Конкурс проходит в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский. Финальные презентации и церемония награждения состоялись в Москве с 14 по 18 апреля.

Воспитанницы Центра детского творчества «Танкодром» Дарья Котенкова, Вероника Ильина, Элина Асерова и Ксения Кондратова разработали проект под названием «Мониторинг биогенных элементов в водах реки Казанка и управление эвтрофированием», который был отмечен дипломом I степени и специальным призом от ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса», сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

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