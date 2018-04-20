Экопроект о Казанке принес школьницам из Казани победу в федеральном конкурсе

Конкурс проводится с 2003 года и входит в состав международного Стокгольмского юниорского водного конкурса. Старшеклассники из разных регионов страны разрабатывают проекты в сфере охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов. Конкурс проходит в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский. Финальные презентации и церемония награждения состоялись в Москве с 14 по 18 апреля.