Как на фото. Художник создает реалистичные миниатюры «из детства»
В своих работах мужчина придает большое значение даже мелким деталям.
В своих работах мужчина придает большое значение даже мелким деталям.
51-летнего художника из Малайзии Эдди Путера можно смело назвать настоящим волшебником. Он создает невероятно реалистичные миниатюры, которые, кажется,
Так он начал создавать живописные объемные картины из домов, старых автомобилей, людей и окружающей природы. В своих миниатюрах художник использует такие реалистичные и мелкие детали, что на первый взгляд их трудно отличить от настоящих локаций.
По словам Путера, в среднем, на одну диораму у него уходит около недели, хотя, все зависит от сложности работы и количества объектов. Иногда он умудряется сделать 5−6 штук за месяц.
Свои работы мужчина продает коллекционерам. Часто он делает миниатюры на заказ по фотографиям. Например, недавно он сделал копию деревенского дома и автомобиля для одного из клиентов. Диораму заказчик подарил своему дедушке на юбилей. Когда тот увидел «вживую» дом своего детства, он расплакался, потому что работа получилась очень реалистичной.