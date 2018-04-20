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15:10 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как на фото. Художник создает реалистичные миниатюры «из детства»

В своих работах мужчина придает большое значение даже мелким деталям.

51-летнего художника из Малайзии Эдди Путера можно смело назвать настоящим волшебником. Он создает невероятно реалистичные миниатюры, которые, кажется, вот-вот оживут и начнут жить своей жизнью.

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Свою первую диораму Путера сделал в 2015 году, когда захотел «оживить» свои воспоминания из детства.

Так он начал создавать живописные объемные картины из домов, старых автомобилей, людей и окружающей природы. В своих миниатюрах художник использует такие реалистичные и мелкие детали, что на первый взгляд их трудно отличить от настоящих локаций.

По словам Путера, в среднем, на одну диораму у него уходит около недели, хотя, все зависит от сложности работы и количества объектов. Иногда он умудряется сделать 5−6 штук за месяц.

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Свои работы мужчина продает коллекционерам. Часто он делает миниатюры на заказ по фотографиям. Например, недавно он сделал копию деревенского дома и автомобиля для одного из клиентов. Диораму заказчик подарил своему дедушке на юбилей. Когда тот увидел «вживую» дом своего детства, он расплакался, потому что работа получилась очень реалистичной.

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