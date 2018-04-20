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18:11 (мск), источник: РИАЦ

Бочаров: Волгоград готов к проведению тестового матча

Андрей Бочаров осмотрел стадион и подступы к нему, где уже в субботу пройдут болельщики.

Источник: РИАЦ

Глава региона начал свою инспекцию на «Волгоград Арене» с осмотра Центрального парка культуры и отдыха, через который болельщики проследуют от остановок общественного транспорта до стадиона, по так называемой дороге болельщиков. На маршруте до нового стадиона 21 апреля организуют выставку мастеров, фуд-корты, установят вендинговые аппараты.

Затем Андрей Бочаров проинспектировал подходы к стадиону, зону досмотра и контроля, выход футболистов и тренеров из раздевалок на само поле. По ходу передвижения, тут же, с руководителями разных подразделений оговаривались и уточнялись буквально все позиции, которые необходимы для качественного проведения матча, а также передислокации посетителей после него. Главу региона практически все устраивает — уже дана предварительная высокая оценка сделанному.

— Волгоград готов к проведению тестового матча, — заявил губернатор. — Но надо понимать, что этот матч здесь проводится для того, чтобы выявить проблемные позиции, «узкие» места, которые впоследствии будут ликвидированы. Сегодня мы осмотрели и сам стадион, и маршруты движения пешеходов. Еще раз разложили по полкам как должно быть и какие сюрпризы могут преподнести болельщики.

Губернатор уделил особое внимание вопросам безопасности, организации пропуска болельщиков на территорию, оценил состояние трибун, футбольного поля, санитарных и фуд-зон, медицинских пунктов. Отметим, во время инспекции на новом стадионе работали сотрудники службы безопасности, в том числе кинологи.

— Это большое испытание и для клуба «Ротор-Волгоград», и для нас всех — еще никогда до этого мы не проводили соревнования на таком высоком уровне, это первый опыт. И наша задача максимально выявить недостатки на тестовых матчах, чтобы после 9 мая быть готовыми к проведению Чемпионата мира, — еще раз подчеркнул глава региона.

Как известно, на «Волгоград Арене» пройдет три тестовых матча до чемпионата мира. 21 апреля первый, 2 мая — второй и 9 мая — финал Кубка России — третий. В первом арена загружается на 30 процентов посещаемости, во втором — на 50, а в третий — на все сто процентов — 45 тысяч зрителей. И это будет уже самая настоящая, последняя генеральная репетиция.

— От матча к матчу в оставшееся время до чемпионата мы должны ликвидировать недочеты. Постепенно будут открываться различные входные группы, подтрибунные помещения и работа стадиона наладится. И одной из основных задач сегодняшнего дня становится работа по благоустройству «Волгоград Арены» и прилегающей к ней территории.

Напомним, на «Волгоград Арене» 21 апреля (17:00) «Ротор-Волгоград» принимает «Луч-Энергию» (Владивосток), 2 мая — самарские «Крылья Советов», 8 мая — Финал Кубка России, в котором встречаются курский «Авангард» и клуб «Тосно», представляющий Ленинградскую область. Победитель этого матча получит не только трофей, но и место в Лиге Европы.

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