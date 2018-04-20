Россиянин первым в мире достиг Северного полюса на велосипеде

17 апреля в 19.30 велосипедист добрался до Северного полюса на велосипеде, о чем вскоре сообщил в своем Facebook. «В момент достижения заветной цели эмоции конечно зашкаливали, — написал Булычев. — Сразу после всех формальностей я позвонил жене прямо оттуда, вот тогда действительно на душе стало тепло и пришло осознание случившегося».

Экспедиция стартовала 14 апреля с дрейфующей ледовой станции Барнео, организованной Русским географическим обществом. Булычев добирался до полюса на нескольких видах транспорта, и финальную часть маршрута — примерно 10 км по льду Северного Ледовитого океана — преодолел на велосипеде.

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Путешествие проходило в крайне экстремальных условиях: низкая температура воздуха, шквалистый ветер, магнитные аномалии, высокая влажность и нехватка кислорода.

Но, несмотря на это, велосипедист добрался до цели.