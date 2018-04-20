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16:18 (мск), источник: Моя Планета

Россиянин первым в мире достиг Северного полюса на велосипеде

Богдан Булычев покорил самую северную точку нашей планеты и поставил два мировых рекорда.

17 апреля в 19.30 велосипедист добрался до Северного полюса на велосипеде, о чем вскоре сообщил в своем Facebook. «В момент достижения заветной цели эмоции конечно зашкаливали, — написал Булычев. — Сразу после всех формальностей я позвонил жене прямо оттуда, вот тогда действительно на душе стало тепло и пришло осознание случившегося».

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Экспедиция стартовала 14 апреля с дрейфующей ледовой станции Барнео, организованной Русским географическим обществом. Булычев добирался до полюса на нескольких видах транспорта, и финальную часть маршрута — примерно 10 км по льду Северного Ледовитого океана — преодолел на велосипеде.

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Путешествие проходило в крайне экстремальных условиях: низкая температура воздуха, шквалистый ветер, магнитные аномалии, высокая влажность и нехватка кислорода.

Но, несмотря на это, велосипедист добрался до цели.

Кстати, на Северном полюсе путешественнику удалось установить и второй рекорд — он совершил самую быструю в мире велокругосветку — успел за 48 секунд. Рекорд был засвидетельствован начальником полярной станции Барнео, документы он нем уже отправили в Книгу рекордов Гиннесса, Книгу рекордов России и Книгу рекордов Европы.

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