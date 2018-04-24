Электрический самолет Sun Flyer 2 совершил первый полет
Как сообщает компания Bye Aerospace, прототип электрического самолета Sun Flyer 2 успешно совершил первый тестовый полет.
Как сообщает компания Bye Aerospace, прототип электрического самолета Sun Flyer 2 успешно совершил первый тестовый полет.
Прототип электрического самолета Sun Flyer 2 прошел летные испытания 10 апреля в аэропорте Денвера (штат Колорадо, США), сообщается на сайте Bye Aerospace. 1 900-килограммовый двухместный самолет оснащается шестью
Первый полет Sun Flyer 2 — это важный шаг в тестировании самолета, который должен будет пройти сертификацию FAA (Федерального управления гражданской авиации США). В ходе летных испытаний специалисты главным образом должны были изучить работу аккумуляторных ячеек LG Chem MJ1 емкостью 260
Sun Flyer 2 выполнен из легких композитных материалов (главным образом — из углеродного волокна). Он был произведен компанией Arion Aircraft из Шелбивилля, штат Теннеси, и доставлен для испытаний в марте. Sun Flyer 2, как отмечают в Bye Aerospace, будет предназначен для начальной подготовки летчиков гражданской авиации; по словам компании, стоимость одного часа полета данного аппарата будет составлять всего три доллара. В будущем Bye Aerospace планирует начать испытания четырехместного самолета Sun Flyer 4.