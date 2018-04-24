Электрический самолет Sun Flyer 2 совершил первый полет

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Прототип электрического самолета Sun Flyer 2 прошел летные испытания 10 апреля в аэропорте Денвера (штат Колорадо, США), сообщается на сайте Bye Aerospace. 1 900-килограммовый двухместный самолет оснащается шестью литий-ионными батарейными блоками и, как утверждается, способен пролететь на одном заряде около трех с половиной часов.

Первый полет Sun Flyer 2 — это важный шаг в тестировании самолета, который должен будет пройти сертификацию FAA (Федерального управления гражданской авиации США). В ходе летных испытаний специалисты главным образом должны были изучить работу аккумуляторных ячеек LG Chem MJ1 емкостью 260 ватт-часов на килограмм. В дальнейшем прототип должны будут протестировать на бо́льших высоте и скорости.