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15:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинские власти извинились за мешки для покойников, набитые мусором

В длинные пакеты на субботнике врачи первой больницы складывали габаритный хлам.

Фото сурового челябинского субботника стало хитом интернета. На газоне возле городской больницы люди заметили странные мешки. В таких обычно перевозят тела умерших. Картина, конечно, жутковата. Однако челябинцы — народ стрессоустойчивый. Мы не испугались — ну, не покойники же лежат на газоне. Но удивились: как говорится, весь апрель никому не верь.

Администрация Челябинска решила объясниться. Обидеть никого не хотели — это раз. Впопыхах, видимо, взяли мешки из тех, что было — это два.

— Ни каким законодательством не определен ни размер, ни особенности мешков, в которые собирается мусор. В Челябинске ударно наводят чистоту и порядок. И, наверное, это важнее, чем-то, в какие мешки мусор сложили. Сотрудники больницы, наводя порядок перед корпусами, использовали разные мешки. В частности, в ход шли и огромные пакеты для веток и палок, — объяснила заместитель начальника Управления информационной политики администрации Челябинска Ксения Дурманова.

Она также подчеркнула, что мешки с мусором оперативно вывезли на полигон.

— От лица администрации ГКБ № 1 мы приносим извинения тем горожанам, чьи чувства были затронуты этим инцидентом, — заявила Ксения Дурманова.

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