Челябинские власти извинились за мешки для покойников, набитые мусором
В длинные пакеты на субботнике врачи первой больницы складывали габаритный хлам.
В длинные пакеты на субботнике врачи первой больницы складывали габаритный хлам.
Фото сурового челябинского субботника стало хитом интернета. На газоне возле городской больницы люди заметили странные мешки. В таких обычно перевозят тела умерших. Картина, конечно, жутковата. Однако челябинцы — народ стрессоустойчивый. Мы не испугались — ну, не покойники же лежат на газоне. Но удивились: как говорится, весь апрель никому не верь.
Администрация Челябинска решила объясниться. Обидеть никого не хотели — это раз. Впопыхах, видимо, взяли мешки из тех, что было — это два.
— Ни каким законодательством не определен ни размер, ни особенности мешков, в которые собирается мусор. В Челябинске ударно наводят чистоту и порядок. И, наверное, это важнее,
Она также подчеркнула, что мешки с мусором оперативно вывезли на полигон.
— От лица администрации ГКБ № 1 мы приносим извинения тем горожанам, чьи чувства были затронуты этим инцидентом, — заявила Ксения Дурманова.