В Башкирии изменяется график движения пригородных поездов

Как пояснили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании, это делается в целях обеспечения безаварийной работы на железной дороге. В этот период будут проводиться регулярные планово-предупредительные ремонты пути и устройств энергоснабжения.

БППК приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и просит обращать внимание на изменения в расписании движения пригородных поездов, которые отображаются на щитах объявлений у пригородных касс, а также приводятся на официальном сайте ж/д компании, в СМИ и мобильном приложении «Пригород».