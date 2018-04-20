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15:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии изменяется график движения пригородных поездов

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ"/. С 23 по 27 апреля изменяется график движения пригородных поездов на перегонах Аксаково-Приютово и Улу-Теляк-Аша.

Источник: Башинформ

Как пояснили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании, это делается в целях обеспечения безаварийной работы на железной дороге. В этот период будут проводиться регулярные планово-предупредительные ремонты пути и устройств энергоснабжения.

БППК приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и просит обращать внимание на изменения в расписании движения пригородных поездов, которые отображаются на щитах объявлений у пригородных касс, а также приводятся на официальном сайте ж/д компании, в СМИ и мобильном приложении «Пригород».

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