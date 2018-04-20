Суд повторно арестовал «главу Свердловской области РСФСР» Андрея Злоказова

Об этом «Ъ-Урал» сообщил старший следователь управления ФСБ РФ по Центральному военному округу Никита Карпов. Согласно постановлению суда (копия имеется в распоряжении издания), суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал господина Злоказова до 14 июня включительно.



Ранее Свердловский облсуд освободил Андрея Злоказова из СИЗО, отменив решение райсуда. «Облсуд принял решение освободить его по той причине, что судьей первой инстанции не была соблюдена процедура должного ознакомления защитника с материалами дела», — поясняли тогда в ФСБ.



Сейчас причиной подачи ходатайства, пояснил господин Карпов, стали неоднократные нарушения Андреем Злоказовым подписки о невыезде. Следователь отметил, что на этот раз он был задержан в Березовском, где скрывался от следствия на съемной квартире.



«Находясь на свободе, Злоказов может воспрепятствовать производству по делу, в частности путем сокрытия следов преступления, избрания единой защитной линии поведения с неустановленными следственными лицами», — говорится в постановлении об его аресте.



Напомним, уголовное дело в отношении Андрея Злоказова было возбуждено после «приказа», который он направил руководящему составу войсковых частей Министерства обороны и Росгвардии в конце февраля 2016 года. «Приказ» исходил от «командующего вооруженными силами Свердловской области», предназначался для «командующего и начальствующего состава всех войсковых подразделений» региона. В письме эксперты ФСБ обнаружили призыв к революции. Кроме того, при обысках у господина Злоказова и его подельника из Нижнего Тагила было найдено более 3 тыс. единиц различных документов образца СССР, которые они с «согражданами» изготавливали и продавали.



Артем Гирш