Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Мам возмутил возможный запрет провоза детей в колясках в метро
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
Осторожно: ваша клавиатура опасна для здоровья
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
В деле вдовы Евстигнеева поставлена точка – СМИ
СМИ: Люди из села Грязь поведали о жизни Пугачевой
Собчак в платье с открытыми плечами блистала в Лондоне (фото)
Данила Козловский о Романе Абрамовиче, настоящих леди и хейтерах
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
На Землю упало нечто странное
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
16:23 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржцев просят приготовиться к снежной субботе

Весна временно отступает в Северной столице. Уже завтра горожанам обещают ветер с дождём и «бонус» в виде снега. Судя по прогнозу, из дома лучше вообще не выходить.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 39% 768 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, 21 апреля в город придёт дождь, лить будет с самого утра. Несмотря на плюсовые температуры, ближе к вечеру ожидается мокрый снег. Осадки сопроводят сильные порывы ветра. Днём воздух прогреется до +8.

Читайте также
В почтовые адреса, помимо домов и улиц, хотят добавить планету

В воскресенье, 22 апреля, синоптики обещают ясную погоду, но при этом похолодание. Ночью столбик термометра опустится до ноля, а днём поднимется до +6. Утром возможна гололедица.

В ночь на понедельник в городе на Неве ожидают заморозки. О них предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов ещё в начале недели.

Все новости региона
 Как в России добивают Telegram
«Наши лекарства лечат только болезни, которые сами проходят»
Песков: США преднамеренно создают трудности с визами для пилотов
Турция забрала свой золотой запас из США
В России подорожали овощи «борщевого набора»
Германия не лидер: паспорт какой страны дает больше преимуществ
Государство «захватывает» рынок пенсионных накоплений
В Британии женщину впервые осудили за домашнее насилие
Неразлучные друзья: в Британии лиса подружилась с барсуками
Спорт
Венгер уходит. Уходит эпоха «Арсенал» объявил об историческом событии — по окончании сезона с поста главного тренера уйдет Арсен Венгер
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу» Телезвезда не слишком высоко оценила работу Настасьи Самбурской и Ольги Романовской
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь