Петербуржцев просят приготовиться к снежной субботе

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, 21 апреля в город придёт дождь, лить будет с самого утра. Несмотря на плюсовые температуры, ближе к вечеру ожидается мокрый снег. Осадки сопроводят сильные порывы ветра. Днём воздух прогреется до +8.

В воскресенье, 22 апреля, синоптики обещают ясную погоду, но при этом похолодание. Ночью столбик термометра опустится до ноля, а днём поднимется до +6. Утром возможна гололедица.