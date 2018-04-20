Петербуржцев просят приготовиться к снежной субботе
Весна временно отступает в Северной столице. Уже завтра горожанам обещают ветер с дождём и «бонус» в виде снега. Судя по прогнозу, из дома лучше вообще не выходить.
Весна временно отступает в Северной столице. Уже завтра горожанам обещают ветер с дождём и «бонус» в виде снега. Судя по прогнозу, из дома лучше вообще не выходить.
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В воскресенье, 22 апреля, синоптики обещают ясную погоду, но при этом похолодание. Ночью столбик термометра опустится до ноля, а днём поднимется до +6. Утром возможна гололедица.
В ночь на понедельник в городе на Неве ожидают заморозки. О них предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов ещё в начале недели.