В Петербурге простились с главным режиссером Театра «Балтийскийо дом» Владимиром Тыкке

Он скончался 16 апреля после тяжелой болезни. В театр почтить память мастера пришли коллеги, поклонники, ученики. Этой сцене он отдал всю свою творческую жизнь. В 1965 году, в тогда еще Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, он пришел актером сразу после окончания института. Играл в знаменитых спектаклях «Зримая песня» и «Вестсайдская история» в постановке Георгия Товстоногова. Активно снимался в кино, преподавал актерское мастерство, получил режиссерское образование и уже стал сам ставить спектакли в родном театре.