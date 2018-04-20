В Петербурге простились с главным режиссером Театра «Балтийскийо дом» Владимиром Тыкке
Сегодня Петербург простился с главным режиссером «Балтийского дома» Владимиром Тыкке.
Сегодня Петербург простился с главным режиссером «Балтийского дома» Владимиром Тыкке.
Он скончался 16 апреля после тяжелой болезни. В театр почтить память мастера пришли коллеги, поклонники, ученики. Этой сцене он отдал всю свою творческую жизнь. В 1965 году, в тогда еще Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, он пришел актером сразу после окончания института. Играл в знаменитых спектаклях «Зримая песня» и «Вестсайдская история» в постановке Георгия Товстоногова. Активно снимался в кино, преподавал актерское мастерство, получил режиссерское образование и уже стал сам ставить спектакли в родном театре.
В последний путь Владимира Тыкке проводили аплодисментами по театральной традиции. Его похоронили на Смоленском кладбище. Память о главном режиссере, говорят в театре, останется не только в сердцах, но и на сцене. В «Балтийском доме» сегодня вечером покажут спектакль «Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков» — его поставил Владимир Тыкке.