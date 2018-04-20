Троллейбус № 19 в Челябинске будет ездить до ТЭЦ-3

«Пока такой режим работы вводится на ближайшие выходные и праздничные дни, а с 3 мая схема движения будет действовать и в будни», — пояснило руководство ООО «ЧелябГЭТ».

От парка культуры и отдыха имени Гагарина троллейбус № 19 проследует до поселка Первоозерный, а затем до ТЭЦ-3. В мэрии отмечают, что обновленный маршрут станет удобен для садоводов. Для пассажиров останутся действовать все льготы, в том числе возможность приобретения единого пересадочного билета на 60 и 90 минут. Стоимость проезда за наличный расчёт составит, как и прежде, 23 рубля.