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15:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

Троллейбус № 19 в Челябинске будет ездить до ТЭЦ-3

Новая схема движения заработает с ближайших выходных.

Источник: РИА "Новости"

Маршрут следования троллейбуса № 19 в Челябинске продлён до остановки «ТЭЦ-3», сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе городской администрации.

«Пока такой режим работы вводится на ближайшие выходные и праздничные дни, а с 3 мая схема движения будет действовать и в будни», — пояснило руководство ООО «ЧелябГЭТ».

От парка культуры и отдыха имени Гагарина троллейбус № 19 проследует до поселка Первоозерный, а затем до ТЭЦ-3. В мэрии отмечают, что обновленный маршрут станет удобен для садоводов. Для пассажиров останутся действовать все льготы, в том числе возможность приобретения единого пересадочного билета на 60 и 90 минут. Стоимость проезда за наличный расчёт составит, как и прежде, 23 рубля.

Напомним, для удобства садоводов в Челябинске также восстановили автобус № 28.

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