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15:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителям Воронежской области предлагают отказаться от разведения свиней

Тем, кто согласится «перепрофилировать» личное хозяйство, выдадут компенсации.

Источник: Комсомольская правда

Африканская чума свиней, очаги которой все чаще вспыхивают на территории Воронежской и соседних областей, угрожает всему поголовью хрюшек. Поскольку болезнь эта очень заразна, вызывает у животных стопроцентную гибель и при этом не поддается вакцинопрофилактике, то противостоять заражению домашних свиней становится практически невозможно. Создать условия для предотвращения заноса инфекции реально лишь на закрытых предприятиях. Но и им угрожает соседство с частными подворьями, где выращивают свиней.

Единственным действенным способом борьбы с АЧС ветеринары считают полный отказ от разведения свиней на частных подворьях в пятикилометровой зоне от свинокомплексов. Чтобы стимулировать жителей сел к разведению других сельскохозяйственных животных, в правительстве разработали систему субсидирования на приобретение коров и коз.

Так, например, на покупку одной головы КРС предусматривается компенсация до 25 тысяч рублей. На покупку козы — до 5000 рублей. Подробности и условия получения компенсации можно найти на сайте управления Россельхознадзора по Воронежской области или узнать в областном Департаменте аграрной политики.

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