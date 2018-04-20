Жителям Воронежской области предлагают отказаться от разведения свиней

Источник: Комсомольская правда

Африканская чума свиней, очаги которой все чаще вспыхивают на территории Воронежской и соседних областей, угрожает всему поголовью хрюшек. Поскольку болезнь эта очень заразна, вызывает у животных стопроцентную гибель и при этом не поддается вакцинопрофилактике, то противостоять заражению домашних свиней становится практически невозможно. Создать условия для предотвращения заноса инфекции реально лишь на закрытых предприятиях. Но и им угрожает соседство с частными подворьями, где выращивают свиней.

Единственным действенным способом борьбы с АЧС ветеринары считают полный отказ от разведения свиней на частных подворьях в пятикилометровой зоне от свинокомплексов. Чтобы стимулировать жителей сел к разведению других сельскохозяйственных животных, в правительстве разработали систему субсидирования на приобретение коров и коз.