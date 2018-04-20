Жителям Воронежской области предлагают отказаться от разведения свиней
Тем, кто согласится «перепрофилировать» личное хозяйство, выдадут компенсации.
Тем, кто согласится «перепрофилировать» личное хозяйство, выдадут компенсации.
Африканская чума свиней, очаги которой все чаще вспыхивают на территории Воронежской и соседних областей, угрожает всему поголовью хрюшек. Поскольку болезнь эта очень заразна, вызывает у животных стопроцентную гибель и при этом не поддается вакцинопрофилактике, то противостоять заражению домашних свиней становится практически невозможно. Создать условия для предотвращения заноса инфекции реально лишь на закрытых предприятиях. Но и им угрожает соседство с частными подворьями, где выращивают свиней.
Единственным действенным способом борьбы с АЧС ветеринары считают полный отказ от разведения свиней на частных подворьях в пятикилометровой зоне от свинокомплексов. Чтобы стимулировать жителей сел к разведению других сельскохозяйственных животных, в правительстве разработали систему субсидирования на приобретение коров и коз.
Так, например, на покупку одной головы КРС предусматривается компенсация до 25 тысяч рублей. На покупку козы — до 5000 рублей. Подробности и условия получения компенсации можно найти на сайте управления Россельхознадзора по Воронежской области или узнать в областном Департаменте аграрной политики.