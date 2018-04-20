В Симферополе полтора дня не будет воды

Источник: РИА "Новости"

Так, воды не будет на десятках улиц с 22:00 понедельника (23 апреля) и до 05:00 среды (25 апреля).

Ограничение водоснабжения коснется улиц: Генова, Амурская, Тюльпанная, Леси Украинки, Фиалковая, Новаторов, Паровозная, Летчиков, Локомотивная, Депутатская, Станционная, Проводников, проезд Проводников, Запорожская, Мраморная, Москалева, Маркевича, Ухтомского, Широкая, Машинистов, Строителей, Харьковская, Шахтеров, Полтавская, Новая, Энтузиастов, Урожайная, пер. Киевский, Черниговская, Луганская, Муромская, Цимлянская, а также прилегающих улиц и переулков.

При этом в администрации сообщили, что для жителей отключенных от водоснабжения домов будет организован подвоз воды.