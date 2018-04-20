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16:16 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе полтора дня не будет воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В связи с производством работ на водоводе ряд улиц Симферополя на полтора дня останется без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

Так, воды не будет на десятках улиц с 22:00 понедельника (23 апреля) и до 05:00 среды (25 апреля).

Ограничение водоснабжения коснется улиц: Генова, Амурская, Тюльпанная, Леси Украинки, Фиалковая, Новаторов, Паровозная, Летчиков, Локомотивная, Депутатская, Станционная, Проводников, проезд Проводников, Запорожская, Мраморная, Москалева, Маркевича, Ухтомского, Широкая, Машинистов, Строителей, Харьковская, Шахтеров, Полтавская, Новая, Энтузиастов, Урожайная, пер. Киевский, Черниговская, Луганская, Муромская, Цимлянская, а также прилегающих улиц и переулков.

При этом в администрации сообщили, что для жителей отключенных от водоснабжения домов будет организован подвоз воды.

В частности, 24 апреля воду доставят на ул. Туристов, 8 (с 17:00 до 19:30), пер. Альпинистов, 6\37 (с 17:00 до 19:30), ул. Строителей, 36 (с 11:30 до 13:00), ул. Генова, 43 (школа) (с 10:00 до 11:30; с 13:00 до 15:30).

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