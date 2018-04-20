В Волгограде закрыт еще один торговый центр

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в ходе проверки торгово-офисного центра SVL, расположенного на пересечении улиц Рокоссовского и Невской, прокуратура и МЧС установили, что в здании не работают системы противопожарной защиты и пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, а также устройства для самозакрывания дверей.