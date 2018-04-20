В Волгограде закрыт еще один торговый центр
В Волгограде после проверки соблюдения норм и требований пожарной безопасности закрыт еще один торговый центр.
В Волгограде после проверки соблюдения норм и требований пожарной безопасности закрыт еще один торговый центр.
Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в ходе проверки
По итогам проверки прокурор Центрального района обратился в суд с иском об устранении выявленных нарушений. В качестве обеспечительных мер прокуратура попросила запретить функционирование
Добавим, в судах Волгоградской области находится еще около 30 аналогичных исков, поданных прокуратурами по итогам проверки соблюдения требований противопожарных норм.