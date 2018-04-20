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16:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде закрыт еще один торговый центр

В Волгограде после проверки соблюдения норм и требований пожарной безопасности закрыт еще один торговый центр.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в ходе проверки торгово-офисного центра SVL, расположенного на пересечении улиц Рокоссовского и Невской, прокуратура и МЧС установили, что в здании не работают системы противопожарной защиты и пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, а также устройства для самозакрывания дверей.

По итогам проверки прокурор Центрального района обратился в суд с иском об устранении выявленных нарушений. В качестве обеспечительных мер прокуратура попросила запретить функционирование торгово-офисного центра до полного устранения нарушений. Суд согласился с требованием прокуратуры. 20 апреля торгово-офисный центр SVL приостановил свою работу.

Добавим, в судах Волгоградской области находится еще около 30 аналогичных исков, поданных прокуратурами по итогам проверки соблюдения требований противопожарных норм.

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