Родинка-татуировка поможет диагностировать рак на ранних стадиях

Источник: Reuters

Хорошо известно, что обнаружение рака на ранней стадии, еще до появления внешних симптомов, может значительно улучшить прогноз выживаемости больного. Некоторые виды этого заболевания (рак груди, толстого кишечника, простаты и легких) характеризуются повышением концентрации ионов кальция в крови, поэтому исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха под руководством Мартина Фюсснеггера (Martin Fussenegger) предположили, что начало заболевания можно заметить, отслеживая уровень кальция в крови.

Новость Наклейки на кожу позволят спортсменам следить за здоровьем

Один из природных сенсоров повышения концентрации кальция в крови — кальций-чувствительный рецептор (КЧР), который способен распознать легкую или умеренную гиперкальциемию. Она часто остается незамеченной у больных вообще без симптомов или с неспецифическими симптомами вроде слабости или анорексии. Поэтому исследователи предположили, что КЧР может оказаться подходящим детектором рака на ранних (бессимптомных) стадиях.

Авторы статьи сконструировали клетки, в которых при повышении уровня ионов кальция экспрессируется КЧР. Он, в свою очередь, инициирует синтез специального фермента, катализирующего производство темного пигмента меланина. Большое количество пигмента в клетках заставляет их темнеть. На основе клеток ученые сделали родинку-татуировку, которая темнеет при слабой или умеренной гиперкальциемии.

Работу клеток исследователи сначала проверяли in vitro. Авторы замеряли динамику выработки меланина при разных концентрациях ионов кальция, а также проверили «живучесть» родинки. Для ее действенной работы необходимо, чтобы она была заметна продолжительное время — в естественных условиях меланин сохраняется в вырабатывающих его клетках несколько недель.

Чтобы выяснить, будет ли пигмент сохраняться также долго в искусственно созданных клетках, ученые полгода подержали их при комнатной температуре и убедились, что меланин в них сохраняется.

Затем исследователи проверяли действенность татуировки на генномодифицированных голых мышах, на коже которых хорошо видно потемнение «родинки» а потом и на обычных мышах. Мышей делили на две группы и вводили им культуру клеток, темнеющих в присутствии ионов кальция.

Новость Американка победила рак спинного мозга и пробежала марафон

Экспериментальной группе также вводили клетки опухоли аденокарциномы толстого кишечника, которая инициирует повышение уровня кальция в крови, а контрольной группе — вариант аденокарциномы, которая не влияет на концентрацию кальция. В результате у экспериментальных мышей, татуировка темнела, а у контрольных животных оставалась без изменений.

Исследователи отмечают, что сделали только прототип сенсора. Они предполагают, что в будущем татуировка поможет людям самостоятельно отслеживать состояние здоровья. Но у нее есть, как минимум, один недостаток — время жизни «родинки» не больше года, после этого срока ее нужно менять.

Сейчас медицинские татуировки применяют для доставки в организм некоторых лекарств или вакцин. Иногда этот способ оказывается эффективнее, чем внутримышечные уколы. Также ученые предложили с помощью татуировок определять уровень сахара в крови у больных диабетом и облегчать симптомы аутоимунных заболеваний.