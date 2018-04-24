Орбитальная сеть для слежки за всем миром в реальном времени

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В среду EarthNow объявила, что переходит к существованию в форме полноценной коммерческой компании. Среди ее инвесторов числятся AirBus, SoftBank Group, ветеран спутниковой связи Грег Уайлер, а также Билл Гейтс.

Объем изначальных инвестиций не разглашается, но в заявлении говорится, что средства «в первую очередь направлены на усовершенствование проекта всей системы по обеспечению инновативного и уникального сервиса для наблюдения за Землей в реальном времени». Интересно отметить также, что компания Уайлера OneWeb уже запустила в космос продвинутые спутники с крайне низкой задержкой при передаче сигнала, и ее цель — создание целой сети спутников, вещающих в широкополосном формате уже к 2020 году.

EarthNow будет использовать улучшенную версию технологии, предоставленной OneWeb. «Каждый спутник будет оснащен беспрецедентным количеством вычислительной мощи, и в нем будет больше процессорных ядер, чем во всех коммерческих спутниках вместе взятых», — говорится в заявлении. Спутники также будут проводить бортовой анализ живого изображения с помощью машинного обучения, но что они будут анализировать и почему обработку сигнала нужно делать именно на борту, компания умалчивает.

По оценкам экспертов, общая стоимость финальной системы будет в районе одного миллиарда долларов. Так как SoftBank вложил 1,5 миллиарда только в OneWeb, с финансирования проблем явно не возникнет.

Задача компании — зарабатывать деньги, предоставляя свои сервисы правительствам и фирмам, специализирующемся на развлекательных услугах, что, конечно, не может не вселять довольно серьезные опасения.

Компания также перечисляет и другие возможности свои системы. С ее помощью можно будет «ловить браконьеров в море, фиксируя их в момент нелегальной ловли рыбы; засекать лесные пожары в тот момент, когда они только начинаются; наблюдать за вулканами с самого начала извержений; помогать медиаресурсам рассказывать истории со всего мира; отслеживать миграции китов, помогать “умные городам” быть еще эффективнее; по запросу предоставлять данные о состоянии посадок зерновых и наблюдать за зонами конфликтов по всей планете».