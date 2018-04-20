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16:53 (мск), источник: РИА Новости

Названы регионы с напряженной ситуацией на рынке труда

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. На рынке труда в 20 регионах России отмечается напряженная ситуация, следует из проекта Минтруда РФ, подготовленного по итогам 2016−2017 годов и опубликованного на едином портале правовой информации.

Источник: РИА Новости

В пояснительной записке к проекту отмечается, что перечень формируется ежегодно на основании данных, представленных Росстатом, и включает субъекты Российской Федерации, в которых общий показатель напряженности на рынке труда за истекшие два года более чем в полтора раза превышает аналогичный показатель в целом по стране.

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«По сравнению с ранее изданным приказом, подготовленным по итогам 2015−2016 годов, в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2016−2017 годов включены Республика Марий Эл и Томская область, исключена Республика Хакасия», — поясняют авторы документа, опубликованного для общественного обсуждения.

Согласно материалу, напряженная ситуация на рынке труда сложилась по итогам 2016−2017 годов в таких регионах, как Республики Карелия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, а также в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Также в перечень вошли республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Республика Марий Эл, Курганская область, Алтай, Бурятия, Республика Тыва, Алтайский край, Забайкальский край, Иркутская область, Кемеровская область, Томская область и Еврейская автономная область.

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