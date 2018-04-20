Названы регионы с напряженной ситуацией на рынке труда

Источник: РИА Новости

В пояснительной записке к проекту отмечается, что перечень формируется ежегодно на основании данных, представленных Росстатом, и включает субъекты Российской Федерации, в которых общий показатель напряженности на рынке труда за истекшие два года более чем в полтора раза превышает аналогичный показатель в целом по стране.

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«По сравнению с ранее изданным приказом, подготовленным по итогам 2015−2016 годов, в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2016−2017 годов включены Республика Марий Эл и Томская область, исключена Республика Хакасия», — поясняют авторы документа, опубликованного для общественного обсуждения.