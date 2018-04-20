Блогер из Ангарска собирается покорить «крышу мира» Эверест

Ангарчанин Вячеслав Иванец собирается покорить самую высокую вершину Земли — Эверест. Мужчина уже на пути к заветной цели. В составе туристической группы он достиг высоты в 3,4 тысяч метров над уровнем моря. Второй день группа акклиматизируется на этом уровне.

«Гуляем вверх и вниз, набирая и сбрасывая высоту, чтобы организм выработал больше кровяных телец и понес больше кислорода к клеткам головного мозга», — цитирует записи путешественника в соцсетях портал eg.ru.

Надо отметить, что Иванец — не первый житель Иркутской области, который совершает восхождение на Эверест. Желающих было много, ну, а шесть представителей региона смогли достигнуть вершины. Последним был иркутянин Владислав Лачкарев, который даже ради этого уволился с поста руководителя машиностроительного завода.