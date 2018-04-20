Блогер из Ангарска собирается покорить «крышу мира» Эверест
Ранее шесть представителей региона уже смогли достигнуть этой вершины.
Ранее шесть представителей региона уже смогли достигнуть этой вершины.
Ангарчанин Вячеслав Иванец собирается покорить самую высокую вершину Земли — Эверест. Мужчина уже на пути к заветной цели. В составе туристической группы он достиг высоты в 3,4 тысяч метров над уровнем моря. Второй день группа акклиматизируется на этом уровне.
«Гуляем вверх и вниз, набирая и сбрасывая высоту, чтобы организм выработал больше кровяных телец и понес больше кислорода к клеткам головного мозга», — цитирует записи путешественника в соцсетях портал eg.ru.
Надо отметить, что Иванец — не первый житель Иркутской области, который совершает восхождение на Эверест. Желающих было много, ну, а шесть представителей региона смогли достигнуть вершины. Последним был иркутянин Владислав Лачкарев, который даже ради этого уволился с поста руководителя машиностроительного завода.
А еще, кстати, первой советской и одиннадцатой в мире женщиной, поднявшейся на Эверест в 1990 году, тоже была иркутянка Екатерина Иванова.