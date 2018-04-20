В Калининграде и соседних населенных пунктах планируют на день отключить газ
В микрорайоне Калининграда и еще нескольких близлежащих населенных пунктах
В микрорайоне Калининграда и еще нескольких близлежащих населенных пунктах
«В связи с выполнением работ по переподключению газопровода высокого давления в рамках строительства автомобильной дороги от улицы Большая Окружная до улицы Лукашова необходимо временное прекращение газоснабжения», — говорится в релизе.
Без газа временно останутся потребители микрорайона Чкаловск и поселка Петрово Гурьевского района, а также поселка Холмогоровка Зеленоградского района.
ОАО «Калининградгазификация» планирует проводить работы 25 апреля с 7 утра до полуночи. Населению к началу производства работ необходимо перекрыть все краны перед газовыми приборами (установить в положении «закрыто»).
Работы по пуску газа начнутся с 26 апреля и будут производиться до полного восстановления газоснабжения отключенных потребителей.
Получение информации, связанной с изменением режима газоснабжения во время производства вышеуказанных работ, возможно по телефонам: 99−60−99, 92−58−51 ОДС ОАО «Калининградгазификация» и 99−61−65 АДС ОАО «Калининградгазификация».