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21:55 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

В Австралии полиция спасла около 50 собак. Их использовали для собачьих боев

У некоторых собак есть серьезные увечья.

В Квинсленде, Австралия, полицейские вместе с организацией по защите животных RSPCA нашли в подвалах 56 собак, которые участвовали в собачьих боях. Среди них были собаки разных пород, например, французские бульдоги и мастифы.

Большинство собак несколько раз участвовали в таких боях и получали там серьезные ранения.

По сообщению полиции, впервые за десять лет получилось найти такое количество собак. «Мы знаем об этой проблеме и активно боремся с ней, но у нас не хватает информации о местах проведения боев или местах содержания собак», — рассказывают в ведомстве.

Все спасенные собаки отправятся к волонтерам в организацию RSPCA, где им восстановят здоровье и найдут хозяев.

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