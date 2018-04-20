В Австралии полиция спасла около 50 собак. Их использовали для собачьих боев

В Квинсленде, Австралия, полицейские вместе с организацией по защите животных RSPCA нашли в подвалах 56 собак, которые участвовали в собачьих боях. Среди них были собаки разных пород, например, французские бульдоги и мастифы.

Большинство собак несколько раз участвовали в таких боях и получали там серьезные ранения.

По сообщению полиции, впервые за десять лет получилось найти такое количество собак. «Мы знаем об этой проблеме и активно боремся с ней, но у нас не хватает информации о местах проведения боев или местах содержания собак», — рассказывают в ведомстве.