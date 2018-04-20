Один день из жизни древнего индейца

Как проходил день рядового обывателя индейской деревни несколько веков назад — в материале «Моей Планеты».

Коренные жители обеих Америк от начала и до конца своей истории пребывали в стадии каменного века и борьбы с суровым высокогорным климатом американских тропиков. Сыны скво долго не знали выплавки металлов, здесь мало распространены были колесный транспорт, плуг и гончарный круг*, очень незначительно использовались домашние животные. Но это не помешало индейцам построить полноценную цивилизацию. Секрет — в возделывании земли (да, без плуга, просто мотыгой) и неумолимой дисциплине. «Мы не получили землю в наследство от предков, мы одолжили ее у наших детей», — гласит индейская пословица.

*Вопреки распространенному мифу колесо здесь знали — известны, к примеру, игрушки или культовые предметы, изображающие животных на колесиках из культуры ольмека. Тем не менее принцип вращения не получил широкого распространения в индейских культурах.

Цивилизация майя. Время существования: начало формирования — 2000−250 год. до н. э., закат — XI—XVI вв. ек. Территория: Мезоамерика.

Империя инков. Время существования: XI—XVI вв. ек. Территория: от нынешнего города Паста в Колумбии до реки Мауле в Чили.

Ацтекская империя. Время существования: XIV—XVI вв. ека. Территория: Центральная Америка.

Утро

Источник: Wikimedia Commons

Если вы — простой ацтек, то просыпаетесь ранним утром в хижине, сплетенной из простых ивовых ветвей, обмазанных глиной. Над вашей головой нет ничего, кроме крыши из тростника.

Выглянуть в окно вам не удастся: его попросту нет, потому что вы ничего не знаете о стекле.

Впрочем, если вы член славной империи инков, то можете позволить себе более комфортное жилье — вашему взору предстанут глинобитные стены каанчи (усадьбы, состоящей из трех-восьми довольно просторных прямоугольных домов, обращенных входами на центральный дворик и окруженных глухой стеной), иногда даже двухэтажной. Если вы пройдете в другое здание, то наверняка встретите там своих родителей, а может быть, и бабушку с дедушкой, ведь в вашей усадьбе живет семья из трех поколений родственников. Хотя вы можете проживать в таких хоромах и просто со своей супругой и детьми.

Итак, вы проснулись и, медленно потягиваясь, отправляетесь к завтраку. Зубных щеток в XII веке нет, так что зубы при необходимости вы очищаете при помощи жевания разных ароматических смол, корней растений и даже каучука.



Главное блюдо всех индейцев — маис, он же кукуруза. Кукурузой вы платите дань своим захватчикам или принимаете ее, если относитесь к народу-победителю. Вас не удивит, если завтра ваш вождь объявит войну другому племени ради захвата запасов зерна. Если вас что-то и остановит, то только страх того, что неприятель сожжет ваши кукурузные посевы.



Но, конечно, ваше меню состоит не только из маиса. Поэтому на завтрак в дополнение к кукурузной лепешке, которую ваша супруга только что испекла на углях, вас ожидает, например, вареная фасоль или каша из тыквы. Иногда вприкуску с помидорами.

Есть и специалитеты.

Ацтеки:

Напиток из бобов какао с ванилью или перцем, без сахара. Зажиточные ацтеки могли подсластить свой напиток медом или соком агавы, а также окткли, крепким напитком из агавы, один стакан которого способен свалить с ног взрослого мешика (самоназвание ацтеков, от которого родилось слово Мексика. — Прим. ред.).

Собачье мясо (вы и собак-то держите ради мяса, считающегося здесь большим деликатесом). Вы разводите индюков, а также гусей, уток и перепелов. На сладкое едите мед, поскольку вы и ваши соседи — отличные пчеловоды.

держите ради мяса, считающегося здесь большим деликатесом). Вы разводите индюков, а также гусей, уток и перепелов. На сладкое едите мед, поскольку вы и ваши соседи — отличные пчеловоды. Мясо диких животных. Ацтеки — искусные охотники.

Майя:

Фрукты с собственных участков. Особенно пользуется популярностью хлебное дерево рамон, так как плоды его питательны, а уход за растением минимален.

Инки:

Рыба, которую можно поймать при помощи сетей из хлопчатобумажного волокна; батат, арахис и сладкий маниок.

День

Источник: Wikimedia Commons

Ребенок-ацтек

Вы ребенок? После маисового завтрака пора идти в школу, если ваши родители — достаточно состоятельные люди, конечно. Соседям, которым школа не по карману, приходится довольствоваться лишь домашним обучением.

Если вы принадлежите к жителям Теночтитлана, то вас можно узнать за версту. Школьной формы у вас нет, зато есть прическа: с одной стороны головы волосы гладко выбриты, с другой — заплетена коса.

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В школе вас учат считать (есть своя система узелкового счета, называемая кипу) и писать. Если вы принадлежите к жителям Теночтитлана, то вас можно узнать за версту. Школьной формы у вас нет, зато есть прическа: с одной стороны головы волосы гладко выбриты, с другой — заплетена коса.



А вот ваш старший брат, вероятно, проходит обучение в училище (оно называется тепочкалли), где изучает историю, религию, военное искусство, торговлю или какое-нибудь ремесло.



Если же за вами замечены какие-то таланты, то у вас есть другие возможности реализовать себя: обучение в доме песен и танцев или в доме игры в мяч. Уж вам-то известно, что обе эти профессии весьма почетны, так что вас ждет безбедное будущее.

Но что если вы — девочка? Путь в школу, вам, увы, заказан. Довольствуйтесь простым женским занятием — ткачеством, чему вас с раннего детства и обучает женская половина дома.

Источник: Wikimedia Commons

Мужчина-ацтек

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Ваша жизнь — это поле, а ваше орудие труда — мотыга. В джунглях земля считается весьма плодородной, поэтому ваш участок, найденный в свое время в джунглях, уже подготовлен: вы дождались осени, вырубили деревья (каменный топор всегда при вас) и, дав поваленным деревьям подсохнуть, устроили пожар. Сейчас вы обнесете свой участок оградой, а потом вспашете и засеете (наверняка кукурузой). А позже будете усердно пропалывать. Незадолго до снятия урожая стебли кукурузы вы нагнете к земле (чтобы зерна быстрее созрели). Подобная работа очень трудоемкая, поэтому ваш главный завет: помогай другому, чтобы другой помог мне. И да, будь всегда скромным!

Мужчине-инку повезло немного больше. В его распоряжении оросительные системы и домашние животные: ламы и альпаки, которые помогают носить грузы. Хотя по большей части все тягловые работы все равно ложатся на плечи человека.



Кстати. В сельскохозяйственной жизни каждого индейца огромную роль играет календарь, «ответственность» за который лежит, понятное дело, на жрецах. Они должны точно назвать вам день, когда нужно вырубать деревья, когда жечь, а когда сажать. Ошибка жреца может стоить жизни целой общине — не вовремя выжженное и засеянное поле даст плохой урожай.

Женщина-ацтек

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Вы женщина? Отлично. Значит, в поле вы не работаете. И сейчас самое время заняться хозяйством. Ваша задача: заниматься покупками, готовить пищу, ткать, воспитывать детей. Если живете в Теночтитлане, то за товаром далеко ходить не надо: местный рынок поражает роскошью даже конкистадоров. Здесь можно купить все, что производится в империи, а также на соседних территориях, в племенах ольмеков, сапотеков, майя и др., — от посуды, мебели, тканей и золотых украшений до самых изысканных лакомств ацтекской кухни. Самые ходовые товары — керамика, лезвия из обсидиана, роговые и костяные прялки, медные иглы, топоры (тоже из меди), копья, луки, стрелы, врачебные снадобья и т. д.



В сумке у вас плоды какао, а еще костяные трубки с золотым песком. Гирь и весов на рынке нет: вес измеряется при помощи сыпучих веществ, например крупы. А вот у инков денежной системы не было — в их обществе действовала система централизованного распределения, когда снабжением товаров занималась знать или жрецы.



Но солнце уже в зените — поспешите. После того как вы купили все, что необходимо, надо еще успеть приготовить ужин. А потом ждать своего благоверного.

Ночь

Источник: Wikimedia Commons