Один день из жизни древнего индейца
Дом — без окон, на столе — собачье мясо, в постели — парочка жен: империи нужно много мужчин для того, чтобы пойти сражаться с соседом за зерно.
Дом — без окон, на столе — собачье мясо, в постели — парочка жен: империи нужно много мужчин для того, чтобы пойти сражаться с соседом за зерно.
Как проходил день рядового обывателя индейской деревни несколько веков назад — в материале «Моей Планеты».
Коренные жители обеих Америк от начала и до конца своей истории пребывали в стадии каменного века и борьбы с суровым высокогорным климатом американских тропиков. Сыны скво долго не знали выплавки металлов, здесь мало распространены были колесный транспорт, плуг и гончарный круг*, очень незначительно использовались домашние животные. Но это не помешало индейцам построить полноценную цивилизацию. Секрет — в возделывании земли (да, без плуга, просто мотыгой) и неумолимой дисциплине. «Мы не получили землю в наследство от предков, мы одолжили ее у наших детей», — гласит индейская пословица.
*Вопреки распространенному мифу колесо здесь знали — известны, к примеру, игрушки или культовые предметы, изображающие животных на колесиках из культуры ольмека. Тем не менее принцип вращения не получил широкого распространения в индейских культурах.
Цивилизация майя. Время существования: начало формирования — 2000−250 год. до н. э., закат —
Империя инков. Время существования:
Ацтекская империя. Время существования:
Если вы — простой ацтек, то просыпаетесь ранним утром в хижине, сплетенной из простых ивовых ветвей, обмазанных глиной. Над вашей головой нет ничего, кроме крыши из тростника.
Впрочем, если вы член славной империи инков, то можете позволить себе более комфортное жилье — вашему взору предстанут глинобитные стены каанчи (усадьбы, состоящей из
Итак, вы проснулись и, медленно потягиваясь, отправляетесь к завтраку. Зубных щеток в XII веке нет, так что зубы при необходимости вы очищаете при помощи жевания разных ароматических смол, корней растений и даже каучука.
Главное блюдо всех индейцев — маис, он же кукуруза. Кукурузой вы платите дань своим захватчикам или принимаете ее, если относитесь к
Но, конечно, ваше меню состоит не только из маиса. Поэтому на завтрак в дополнение к кукурузной лепешке, которую ваша супруга только что испекла на углях, вас ожидает, например, вареная фасоль или каша из тыквы. Иногда вприкуску с помидорами.
Есть и специалитеты.
Ацтеки:
Майя:
Фрукты с собственных участков. Особенно пользуется популярностью хлебное дерево рамон, так как плоды его питательны, а уход за растением минимален.
Инки:
Рыба, которую можно поймать при помощи сетей из хлопчатобумажного волокна; батат, арахис и сладкий маниок.
Вы ребенок? После маисового завтрака пора идти в школу, если ваши родители — достаточно состоятельные люди, конечно. Соседям, которым школа не по карману, приходится довольствоваться лишь домашним обучением.
Если вы принадлежите к жителям Теночтитлана, то вас можно узнать за версту. Школьной формы у вас нет, зато есть прическа: с одной стороны головы волосы гладко выбриты, с другой — заплетена коса.
В школе вас учат считать (есть своя система узелкового счета, называемая кипу) и писать. Если вы принадлежите к жителям Теночтитлана, то вас можно узнать за версту. Школьной формы у вас нет, зато есть прическа: с одной стороны головы волосы гладко выбриты, с другой — заплетена коса.
А вот ваш старший брат, вероятно, проходит обучение в училище (оно называется тепочкалли), где изучает историю, религию, военное искусство, торговлю или
Если же за вами замечены
Ваша жизнь — это поле, а ваше орудие труда — мотыга. В джунглях земля считается весьма плодородной, поэтому ваш участок, найденный в свое время в джунглях, уже подготовлен: вы дождались осени, вырубили деревья (каменный топор всегда при вас) и, дав поваленным деревьям подсохнуть, устроили пожар. Сейчас вы обнесете свой участок оградой, а потом вспашете и засеете (наверняка кукурузой). А позже будете усердно пропалывать. Незадолго до снятия урожая стебли кукурузы вы нагнете к земле (чтобы зерна быстрее созрели). Подобная работа очень трудоемкая, поэтому ваш главный завет: помогай другому, чтобы другой помог мне. И да, будь всегда скромным!
Кстати. В сельскохозяйственной жизни каждого индейца огромную роль играет календарь, «ответственность» за который лежит, понятное дело, на жрецах. Они должны точно назвать вам день, когда нужно вырубать деревья, когда жечь, а когда сажать. Ошибка жреца может стоить жизни целой общине — не вовремя выжженное и засеянное поле даст плохой урожай.
Вы женщина? Отлично. Значит, в поле вы не работаете. И сейчас самое время заняться хозяйством. Ваша задача: заниматься покупками, готовить пищу, ткать, воспитывать детей. Если живете в Теночтитлане, то за товаром далеко ходить не надо: местный рынок поражает роскошью даже конкистадоров. Здесь можно купить все, что производится в империи, а также на соседних территориях, в племенах ольмеков, сапотеков, майя и др., — от посуды, мебели, тканей и золотых украшений до самых изысканных лакомств ацтекской кухни. Самые ходовые товары — керамика, лезвия из обсидиана, роговые и костяные прялки, медные иглы, топоры (тоже из меди), копья, луки, стрелы, врачебные снадобья
В сумке у вас плоды какао, а еще костяные трубки с золотым песком. Гирь и весов на рынке нет: вес измеряется при помощи сыпучих веществ, например крупы. А вот у инков денежной системы не было — в их обществе действовала система централизованного распределения, когда снабжением товаров занималась знать или жрецы.
Но солнце уже в зените — поспешите. После того как вы купили все, что необходимо, надо еще успеть приготовить ужин. А потом ждать своего благоверного.