Казанские экологи прокомментировали вырубку деревьев на ул. Кремлевской

«Идея “Горводзеленхоза” состоит в том, чтобы озеленить улицу взрослыми деревьями одинаковой высоты, — прокомментировала эколог, старший преподаватель КФУ Г. Юпина. — Некоторые липы, высаженные несколько лет назад этой улице, болели, другие вовсе не прижились, во многом из-за большого количества соли, который сыплют на проезжую часть и тротуар. Вместо них решили высадить деревья одной высоты. Сами работы выполняются грамотно, но вопросы вызывает выбор вида. Вместо заявленной мэрией мелколистной липы, которая неприхотливы, выдерживает сложные условия городской среды и хорошо себя чувствует в нашем климате, высаживают липу европейскую “Паллида”. Хотя она высокодекоративна, хорошо переносит стрижку, приспособлена она к мягкой зиме, и еще за ней нужно много ухаживать: рыхлить приствольный круг, не давать замусоривать его, удобрять и пр. Это подтверждает и опыт в Казани — по моим наблюдениям, высаженные деревья этого вида плохо приживаются. Кроме того, если привычная нам липа дает густую крону, и эта крона начинается примерно с половины ствола, то европейский вид не дает такую листовую массу и хуже ветвится, а крона начинается гораздо выше. Значит, тени она будет давать гораздо меньше. Выкопанные деревья скорее всего благополучно перенесут пересадку, но вот что будет с европейскими “новичками”?».