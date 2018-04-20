Казанские экологи прокомментировали вырубку деревьев на ул. Кремлевской
Вместо вырубленных и выкопанных деревьев на Кремлевской в Казани посадят две сотни взрослых деревьев.
Вместо вырубленных и выкопанных деревьев на Кремлевской в Казани посадят две сотни взрослых деревьев.
221 дерево, высадкой которых занимаются озеленители в Казани взамен срубленных и выкопанных, могут плохо перенести жесткую зиму.
Эколог Галина Юпина высказала свое отношение к массовой замене деревьев на ул. Кремлевской. На улице, ведущей к Казанскому Кремлю, десятками срубают и выкапывают деревья. «Вместо них высадят 220 взрослых деревьев, — рассказали в
«Идея “Горводзеленхоза” состоит в том, чтобы озеленить улицу взрослыми деревьями одинаковой высоты, — прокомментировала эколог, старший преподаватель КФУ Г. Юпина. — Некоторые липы, высаженные несколько лет назад этой улице, болели, другие вовсе не прижились, во многом
Кстати, европейская липа дороже мелколистной. Одно взрослое дерево стоит порядка 16 тыс. руб.