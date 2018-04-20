Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Омичка получила маткапитал за выдуманного ребенка
Сколько будут стоить доллар и евро к концу мая
Ольга Бузова расплакалась, вспоминая о бывшем муже
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
DWN: одна искра — и «состязания» РФ с НАТО перерастут в войну
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Ольга Бузова расплакалась, вспоминая о бывшем муже
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Мужчине дважды пересадили лицо
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
17:39 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре начнут проводить автобусные гастрономические экскурсии

Первая экскурсия «Краснодар гастрономический» пройдет 24 мая.

«Маршрут включает посещение ресторанов города, гастрономическая программа которых позволит познакомиться с разнообразным миром традиционных русских блюд, проникнуться кулинарными традициями и проявить свой талант в приготовлении одного из них. Экскурсия будет интересна людям разных возрастов», — сказала директор городского департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Елена Васильченко.

Она добавила, что экскурсия познакомит гостей и жителей города с основными достопримечательностями исторического центра и современного Краснодара, в ходе тура пройдет мастер-класс в ресторане русской кухни.

Формирование экскурсионных групп будет проходить по предварительной записи в муниципальном «Туристско-информационном центре». Продолжительность экскурсии — четыре часа, протяженность маршрута — 2,5 км. Экскурсии планируют проводить круглый год. В составе групп будет по 50 человек.

Узнать подробности и записаться для участия в акции можно по телефону 8 (861) 218−97−77 или на сайте tourism.krd.ru, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Все новости региона
 Какие культурные события ждут туристов летом на Кубани
Краснодарский эксперт объяснил, как опознать ядовитых змей
Песков: США преднамеренно создают трудности с визами для пилотов
Родинка-татуировка поможет диагностировать рак на ранних стадиях
Турция забрала свой золотой запас из США
Германия не лидер: паспорт какой страны дает больше преимуществ
Государство «захватывает» рынок пенсионных накоплений
Схватка слоненка со львами попала на видео
Искусственный интеллект сочинил сказку. Она получилась странной
Спорт
Венгер уходит. Уходит эпоха «Арсенал» объявил об историческом событии — по окончании сезона с поста главного тренера уйдет Арсен Венгер
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу» Телезвезда не слишком высоко оценила работу Настасьи Самбурской и Ольги Романовской
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь