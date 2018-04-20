В Краснодаре начнут проводить автобусные гастрономические экскурсии

«Маршрут включает посещение ресторанов города, гастрономическая программа которых позволит познакомиться с разнообразным миром традиционных русских блюд, проникнуться кулинарными традициями и проявить свой талант в приготовлении одного из них. Экскурсия будет интересна людям разных возрастов», — сказала директор городского департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Елена Васильченко.

Она добавила, что экскурсия познакомит гостей и жителей города с основными достопримечательностями исторического центра и современного Краснодара, в ходе тура пройдет мастер-класс в ресторане русской кухни.

Формирование экскурсионных групп будет проходить по предварительной записи в муниципальном «Туристско-информационном центре». Продолжительность экскурсии — четыре часа, протяженность маршрута — 2,5 км. Экскурсии планируют проводить круглый год. В составе групп будет по 50 человек.