Ученые зафиксировали неожиданную магнитную бурю
Непредсказуемые изменения геомагнитного фона на Земле не являются редкостью.
Непредсказуемые изменения геомагнитного фона на Земле не являются редкостью.
МИНСК, 20 апр — Sputnik. Неожиданная магнитная буря была зафиксирована специалистами в утром пятницу 20 апреля, сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Активность геомагнитного фона начала фиксироваться в 6 утра по минскому времени, амплитуда шторма достигла уровня Kp=5. Специалисты подчеркнули, что вероятность превышения этого значения маловероятна.
Ученые оценивают активность бури как слабую (уровень G1).
Причиной возмущения магнитного поля Земли называют полное отсутствие солнечной активности.
Это связано с тем, что аппарат, дающий информацию об изменениях солнечного ветра, работает в полутора миллионах километров от Земли, потому информация поступает максимум за час до того, как потоки достигнут планеты.
Данная магнитная буря стала седьмой по счету с начала 2018 года.