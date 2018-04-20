Ученые зафиксировали неожиданную магнитную бурю

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Неожиданная магнитная буря была зафиксирована специалистами в утром пятницу 20 апреля, сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Активность геомагнитного фона начала фиксироваться в 6 утра по минскому времени, амплитуда шторма достигла уровня Kp=5. Специалисты подчеркнули, что вероятность превышения этого значения маловероятна.

Ученые оценивают активность бури как слабую (уровень G1).

Причиной возмущения магнитного поля Земли называют полное отсутствие солнечной активности.

Ученые предположили, что шторм начался из-за изменения скорости солнечного ветра, спрогнозировать же неожиданную бурю не удалось из-за сбоя модели.

Это связано с тем, что аппарат, дающий информацию об изменениях солнечного ветра, работает в полутора миллионах километров от Земли, потому информация поступает максимум за час до того, как потоки достигнут планеты.