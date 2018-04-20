Суд наказал 8 витебчан за чай и философские разговоры

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Суд Витебского района предупредил и оштрафовал восьмерых жителей города за то, что собрались на одной из квартир и вели разговоры, сообщили местные СМИ.

Группа единомышленников собралась на квартире в День Конституции, чтобы поговорить о жизни, философии, но успела обсудить лишь спортивные успехи биатлонистки Дарьи Домрачевой — в квартиру, дверь которой была не заперта, постучала милиция.

Восемь мужчин и женщин были доставлены в РУВД Октябрьского района, где на них составили административный протокол за нарушение законодательства о проведении массовых мероприятий.

Дело дошло до суда. Суд Витебского района, рассмотрев дело в открытом судебном заседании, признал, что жители Витебска нарушили законодательство о массовых мероприятиях, и оштрафовал организатора мероприятия — местную жительницу — на 20 базовых величин.

Остальные семь участников философских посиделок отделались предупреждением о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях.