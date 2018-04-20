Суд наказал 8 витебчан за чай и философские разговоры
Группа немолодых жителей Витебска собралась в квартире поговорить о космосе и душе, но
Группа немолодых жителей Витебска собралась в квартире поговорить о космосе и душе, но
МИНСК, 20 апр — Sputnik. Суд Витебского района предупредил и оштрафовал восьмерых жителей города за то, что собрались на одной из квартир и вели разговоры, сообщили местные СМИ.
Группа единомышленников собралась на квартире в День Конституции, чтобы поговорить о жизни, философии, но успела обсудить лишь спортивные успехи биатлонистки Дарьи Домрачевой — в квартиру, дверь которой была не заперта, постучала милиция.
Восемь мужчин и женщин были доставлены в РУВД Октябрьского района, где на них составили административный протокол за нарушение законодательства о проведении массовых мероприятий.
Остальные семь участников философских посиделок отделались предупреждением о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях.
Как сообщили СМИ, в суде участники встречи не отрицали, что собирались регулярно — пару раз в месяц, чтобы обсудить вопросы философии и космоса. Они пытались зарегистрировать свою общественную организацию, но в регистрации «Метагалактического центра Витебска» им отказали. После решения суда они еще год не смогут подать заявку на регистрацию своего общества.