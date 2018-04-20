Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
В России построили тягач «Вощина-1»
48-летняя Вайс и 50-летний Крейг готовятся к рождению первенца
Одежда, которую саудовская принцесса носит вопреки запретам
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
Ольга Бузова расплакалась, вспоминая о бывшем муже
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
17:22 (мск), источник: Sputnik.by

Суд наказал 8 витебчан за чай и философские разговоры

Группа немолодых жителей Витебска собралась в квартире поговорить о космосе и душе, но кто-то сообщил об этом в милицию.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Суд Витебского района предупредил и оштрафовал восьмерых жителей города за то, что собрались на одной из квартир и вели разговоры, сообщили местные СМИ.

Группа единомышленников собралась на квартире в День Конституции, чтобы поговорить о жизни, философии, но успела обсудить лишь спортивные успехи биатлонистки Дарьи Домрачевой — в квартиру, дверь которой была не заперта, постучала милиция.

Восемь мужчин и женщин были доставлены в РУВД Октябрьского района, где на них составили административный протокол за нарушение законодательства о проведении массовых мероприятий.

Дело дошло до суда. Суд Витебского района, рассмотрев дело в открытом судебном заседании, признал, что жители Витебска нарушили законодательство о массовых мероприятиях, и оштрафовал организатора мероприятия — местную жительницу — на 20 базовых величин.

Остальные семь участников философских посиделок отделались предупреждением о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях.

Как сообщили СМИ, в суде участники встречи не отрицали, что собирались регулярно — пару раз в месяц, чтобы обсудить вопросы философии и космоса. Они пытались зарегистрировать свою общественную организацию, но в регистрации «Метагалактического центра Витебска» им отказали. После решения суда они еще год не смогут подать заявку на регистрацию своего общества.

Все новости региона
 Олимпийская чемпионка Кривко вышла замуж
Предприятие 'Мотовело' признали банкротом
Песков: США преднамеренно создают трудности с визами для пилотов
Родинка-татуировка поможет диагностировать рак на ранних стадиях
Турция забрала свой золотой запас из США
Германия не лидер: паспорт какой страны дает больше преимуществ
Государство «захватывает» рынок пенсионных накоплений
Схватка слоненка со львами попала на видео
Искусственный интеллект сочинил сказку. Она получилась странной
Спорт
Венгер уходит. Уходит эпоха «Арсенал» объявил об историческом событии — по окончании сезона с поста главного тренера уйдет Арсен Венгер
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу» Телезвезда не слишком высоко оценила работу Настасьи Самбурской и Ольги Романовской
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь