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17:15 (мск), источник: РИА Новости

В Севастополе открыли первый в России бюст маршала Сергеева

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бюст первого и на сегодняшний день единственного маршала Российской Федерации Игоря Сергеева открыли в Севастополе на территории Черноморского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) имени Нахимова, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

Источник: РИА Новости

Двадцатого апреля 2018 года исполнилось 80 лет со дня рождения российского государственного и военного деятеля, министра обороны РФ (1997−2001) Героя России, маршала РФ Игоря Сергеева (1938−2006). Он окончил ЧВВМУ в 1960 году.

«На территории ЧВВМУ имени П. С. Нахимова открыли первый в России памятник Игорю Дмитриевичу Сергееву — первому маршалу в истории Российской Федерации. Право открытия бюста было предоставлено заместителю главнокомандующего ВМФ вице-адмиралу Александру Федотенкову, командующему ЧФ адмиралу Александру Витко, советнику начальника Генерального штаба ВС РФ адмиралу Игорю Касатонову», — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что в настоящее время командование училища проводит военно-историческую конференцию, посвященную 80-летию маршала Сергеева, в ходе которой рассматриваются малоизвестные факты из биографии военачальника. Они войдут в будущую книгу о выдающемся выпускнике ЧВВМУ.

Игорь Сергеев родился 20 апреля 1938 года в городе Верхнее Луганской области Украинской ССР (ныне — Лисичанск) в шахтерской семье. В 1960 году окончил севастопольское ЧВВМУ имени Нахимова по специальности «Реактивное оружие береговой артиллерии»; в 1973 году — командный факультет московской Военной академии имени Дзержинского (в настоящее время — Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе); в 1980 году — Военную академию Генерального штаба ВС СССР. С 1960 года служил во вновь сформированных РВСН ВС СССР, где прошел путь от начальника отделения проверки ракет до главнокомандующего. В 1997 году назначен министром обороны РФ.

В 2001—2004 годах работал помощником президента РФ по вопросам стратегической стабильности. В 2005 году избран президентом Клуба военачальников РФ. Умер 10 ноября 2006 года. Похоронен на московском Троекуровском кладбище.

Звание Маршала РФ Сергееву было присвоено 21 ноября 1997 года. Герой России (1999). Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За военные заслуги», «Почета», Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III степени, орденами ряда иностранных государств. Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники. Доктор технических наук. Был действительным членом Академии военных наук, Российской инженерной академии, членом-корреспондентом Российской академии ракетно-артиллерийских наук.

В его честь названы улица в подмосковном Одинцово, школа в донецкой Макеевке. В 2008 году в Макеевке ему установлен памятник.

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