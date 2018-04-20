Перепутали. Девушку поздравили с рождением ребенка, когда она опубликовала фото вомбата

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Печальная история, которой поделилась на Facebook одна беременная девушка, внезапно закончилась очень комично. Австралийка опубликовала в соцсети фотографию маленького вомбата, которого она спасла на дороге, в то время как его маму сбил автомобиль.

Эту историю девушка рассказала своим подписчикам и попросила их быть внимательнее за рулем и в случае чего помогать вомбатам, доставлять их в центры спасения животных.

Однако внезапно объявился друг девушки, который, видимо, очень быстро листал ленту новостей и спутал фото новорожденного вомбата с ребенком.

В комментарии парень поздравил подругу с рождением малыша и отметил, что тот очень симпатичный.