Facebook is fucking wild. pic.twitter.com/JZ3Klsu7Im— James Felton (@JimMFelton) April 18, 2018
Перепутали. Девушку поздравили с рождением ребенка, когда она опубликовала фото вомбата
Вот что бывает, когда невнимательно читаешь ленту новостей.
Вот что бывает, когда невнимательно читаешь ленту новостей.
Печальная история, которой поделилась на Facebook одна беременная девушка, внезапно закончилась очень комично. Австралийка опубликовала в соцсети фотографию маленького вомбата, которого она спасла на дороге, в то время как его маму сбил автомобиль.
Эту историю девушка рассказала своим подписчикам и попросила их быть внимательнее за рулем и в случае чего помогать вомбатам, доставлять их в центры спасения животных.
Однако внезапно объявился друг девушки, который, видимо, очень быстро листал ленту новостей и спутал фото новорожденного вомбата с ребенком.
Правда, чуть позже он осознал свою ошибку и извинился. Но было уже поздно. На историю обратил внимание комедийный сценарист Джеймс Фелтон, который и опубликовал в своем Twitter эту странную переписку.