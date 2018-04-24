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19:00 (мск), источник: Популярная механика

США выделили миллиард на гиперзвуковую ракету

Американская оборонная компания Lockheed Martin выиграла тендер Министерства обороны США стоимостью 928 миллионов долларов на разработку гиперзвуковой крылатой ракеты, которой военные планируют оборудовать истребители и бомбардировщики ВВС США.

Источник: Популярная механика

Как мы помним, в начале марта Владимир Путин торжественно объявил о том, что ВКС России вооружились новой аэробаллистической ракетой «Кинжал», носителями которой стали истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Ракета способна выполнять полёты на скорости более десяти чисел Маха и при этом маневрировать на всем протяжении пути. Дальность полёта «Кинжала» составляет около двух тысяч километров, при этом ракета может нести как обычный, так и ядерный боезаряд.

Теперь разработкой гиперзвуковой крылатой ракеты решили озаботиться и американцы. Согласно условиям тендера, она должна быть способна выполнять полёты на скорости не менее пяти чисел Маха. Также ракета должна иметь высокоточную систему наведения с использованием как спутниковых сигналов GPS, так и инерциальной навигации, которая позволит поражать как стационарные, так и подвижные цели.

Кроме того, перспективная ракета должна поддерживать дистанционное управление с операторского терминала на самолёте или авиабазе. Американцы надеются, что гиперзвуковое оружие обеспечит быстрое нанесение ударов по объектам противника, находясь на безопасном расстоянии от рубежей систем противовоздушной обороны, а также позволит чувствовать себя более уверенно в свете гонки вооружений с Россией и Китаем.

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