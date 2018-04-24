США выделили миллиард на гиперзвуковую ракету

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Как мы помним, в начале марта Владимир Путин торжественно объявил о том, что ВКС России вооружились новой аэробаллистической ракетой «Кинжал», носителями которой стали истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Ракета способна выполнять полёты на скорости более десяти чисел Маха и при этом маневрировать на всем протяжении пути. Дальность полёта «Кинжала» составляет около двух тысяч километров, при этом ракета может нести как обычный, так и ядерный боезаряд.

Теперь разработкой гиперзвуковой крылатой ракеты решили озаботиться и американцы. Согласно условиям тендера, она должна быть способна выполнять полёты на скорости не менее пяти чисел Маха. Также ракета должна иметь высокоточную систему наведения с использованием как спутниковых сигналов GPS, так и инерциальной навигации, которая позволит поражать как стационарные, так и подвижные цели.