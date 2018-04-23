Археологи: варяги пришли на Русь раньше, чем мы думали

Современные технологии позволяют достаточно точно определить время жизни и место рождения людей, умерших тысячелетия назад | Источник: Reuters

«Повесть временных лет» и все последующие историки до сих пор связывали появление варягов на Руси с призванием Рюрика в Новгород в 862 году: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет; приходите и владейте». Новые археологические находки и современные методы исследования могут скорректировать устоявшееся мнение.

На территории Центрального поселения археологического комплекса «Гнёздово» в верховьях Днепра в 12 километрах западнее Смоленска ученые обнаружили два женских черепа.

Раскопки в Гнёздово ведутся с 1867 года. Это крупнейший в России и хорошо изученный памятник эпохи викингов. Традиционно время существования древнего поселения историки относили к X — началу XI веков.

Однако, по крайней мере, один из двух черепов примерно на 100 лет старше.

Данные анализа соотношения изотопов стронция 87Sr и 86Sr в костной ткани с высокой вероятностью указывают, что женщина скончалась между 807 и 894 годами, а родом была из Средней Швеции, возможно, из Бирка — важного центра эпохи викингов.

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Изотопный анализ — мощный инструмент для исследования степени мобильности древних людей. Данные, полученные в результате изучения эмали зубов, говорят о местности, где прошло раннее детство индивида. Если впоследствии он переместился и был похоронен в местности с другим геологическим контекстом, показатели будут отличаться от локальных, и, таким образом, выдавать иноземное происхождение.

За последние годы в Гнёздове путем радиоуглеродного датирования ископаемых костей и деревянных предметов уже были получены данные, позволяющие ставить вопрос о его более раннем существовании. Теперь возникло новое сильное доказательство.

Это очень интересный и важный результат. Данные летописей, составленных столетия спустя, не всегда достоверны. Исследование археологических материалов естественно-научными методами — единственный путь, позволяющий выстраивать корректную хронологию как для отдельного памятника, так и для всей эпохи образования древнерусского государства и освоения трансконтинентального торгового пути «из варяг в греки» Василий Новиков кандидат исторических наук, руководитель археологического отряда музея-заповедника «Гнёздово»

Особое значение имеет принадлежность черепа женщине, которая в те времена не могла быть воином, торговцем или случайным путешественником.

Кем же она была? Вероятно, постоянной жительницей Гнёздова из первой волны скандинавских поселенцев. Выходит, те появились не только на северо-западе Руси, но и южнее существенно раньше, чем мы думали.

Путем эволюции

В свете новых данных призвание варягов в Новгород предстает не революционной переменой, а одним из эпизодов формирования древнерусской народности и государства.

Это не одномоментное завоевание или переселение, а длительный процесс освоения ключевых пунктов для контроля над торговлей. В IX веке еще не было государственности, а были обособленные поселения, управлявшиеся группами людей, чаще всего выходцами из Скандинавии, на основе, вероятно, некоего договора с местным славянским населением. Так, должно быть, возникло и Гнёздово. Василий Новиков

«Важно понимать, что скандинавы не приходили на пустое место, а вступали во взаимоотношения с местными племенами, а затем формировали уже и элиты», — указывает исследователь.

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Происходящее походило на образование кристаллов в насыщенном растворе, а катализатором послужил путь «из варяг в греки», вокруг которого было удобно и государство собирать, и обогащаться.

«Слово “русь” в конце IX — начале X века обозначало команду гребцов на корабле, пришедшем с севера, а затем постепенно трансформировалось в термин, который стал обозначать местную вооруженную элиту, в которую входили как скандинавы, так и славяне. Затем термин распространился на весь народ. Еще в XI веке торговцы из Великого Новгорода, когда ехали в Смоленск, Киев, Чернигов, то говорили, что едут “на Русь”. В X веке, при Игоре и Ольге, произошло укрепление княжеской власти под единым центром», — говорит ученый.

Наиболее распространенная ныне гипотеза происхождения слова «рус» связывает его с финским ruotsi — гребцы. Русские, в буквальном переводе, «народ гребцов».

Загадочная личность

Помимо Рюрика и его потомков в формировании древнерусского государства участвовали и другие выходцы из Скандинавии — например, Аскольд и Дир, которые обосновались в Киеве и вели самостоятельную политику, пока не были свергнуты и убиты преемником Рюрика Олегом. Можно сказать, что Рюриковичам, в конце концов, просто повезло подвинуть остальных соперников и основать династию.

Репродукция картины "Внуки Гостомысла: Рюрик, Трувор, Синеус" - центральной части триптиха. Художник Илья Глазунов. | Источник: РИА "Новости"

Кстати, ряд авторов считают двоевластие маловероятным и предполагают, что в Киеве правил один человек по имени Аскольд, а «Дир» — его прозвище от древнескандинавского «дюр» — «зверь». Но доказательств этому нет, и вряд ли они когда-то будут получены.

То же относится и к основателю древнерусского государства. Мы не знаем ни происхождения Рюрика, на даты его рождения, ни того, существовали ли его таинственные братья Синеус и Трувор, или путаница возникла из-за древнескандинавской фразы Rurik sine hus tru vor, означавшей «Рюрик и его верные люди».

Авторы многочисленных публикаций на основании косвенных данных отождествляют Рюрика с разными скандинавскими конунгами той эпохи, но это версии и догадки.

«Рюрик — историко-героический персонаж, окруженный мифами. “Повесть временных лет” не дает указаний, кто это конкретно был. Дополнительные научные данные будут получены, только если удастся найти его погребение, и эксперты смогут поработать с костным материалом. Но вряд ли это случится, поскольку тело Рюрика, вероятнее всего, сожгли по языческому обряду. Любые построения на этот счет всегда будут дискуссионные», — говорит Василий Новиков.

Больная тема

В СССР роль пришлого элемента в становлении Древней Руси в массовых учебниках истории не отражалась, а при Сталине по подозрению в «норманизме» отправляли в ГУЛАГ.

Сейчас портретная галерея правителей России в резиденции президента в Кремле открывается изображением Рюрика.

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Основатель Французского королевства Хлодвиг был не галлом, а вождем германского племени салических франков. Английский престол в 1066 году захватил Вильгельм Завоеватель — такой же норманн, как Рюрик, только предварительно офранцузившийся. И это не мешает французам и британцам гордиться своей историей.

Варяги превосходили славян воинственностью и организованностью, но не культурой, и быстро ассимилировались.

«Скандинавы принимали важное участие, но не играли первую скрипку. На пустом неподготовленном месте ничего не возникает. Это были совместные усилия пришлой элиты и местного населения», — считает Василий Новиков.