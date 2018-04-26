Жить в Ивантеевке: тосковать о соке «из конусов» и гордиться хлебом

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Подмосковная Ивантеевка не так известна, как соседние города по Ярославскому направлению — Королев, Пушкино и Сергиев-Посад. На рубеже 19−20 веков Ивантеевка славилась текстилем, в советские годы — хлебом, а в 90-е — бандитскими разборками. В нулевых все, кроме хлеба, сошло на нет. Чем сейчас живет Ивантеевка и с какими проблемами сталкиваются жители, РИАМО рассказал фотограф Михаил Аленин, почти 30 лет живущий в Ивантеевке.

Возродившийся парк

Мы переехали в Ивантеевку в 1983 году из Солнечногорского района.

Одно из ярких воспоминаний детства — это прогулки по центральному городскому парку культуры и отдыха, который в советское время носил имя В. И. Ленина. Он у нас огромный, около 40 гектаров, второй по величине в Московской области после Ногинского.

Во времена моего детства там были аттракционы, карусели и питьевые фонтанчики, один из которых продержался очень долго, до середины 2000-х годов, когда уже не было ни аттракционов, ни каруселей. Долгое время парк пребывал в запустении, там было грязно, темно, лавочки оккупировали алкаши. Гулять там было неприятно.

Но после урагана в мае 2017 года, когда парк буквально разнесло, на него наконец-то обратили внимание. Сейчас там стало светло, чисто, появились новые скамейки и дорожки.

Разработан проект планировки парка до 2021 года, и к тому времени, возможно, он вернет былую славу. По проекту там должны появиться велодорожки, аттракционы, зеленый театр, пляж, лодочная станция и многое другое.

Источник: Из архива Михаила

Гастроном из детства

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Наша квартира расположена в центре города — рядом с Первомайской площадью, и там всегда было максимум цивилизации. Главное — большой «Гастроном», с продуктами на первом этаже и полупустой галантереей на втором этаже. Там было приятно побродить и купить какую-нибудь мелочь, типа трубочек для коктейлей.

Но главное воспоминание — это соки на розлив из больших стеклянных конусов, наподобие тех, из которых сейчас продают лимонад в ГУМе. Кстати, сок тогда был свежий, без консервантов, мой любимый вкус — мандариновый. Такого сока с тех пор я никогда не пробовал…

К середине 90-х на втором этаже появилась сеть магазинов бытовой электроники и универсам. Это был первый в городе супермаркет в формате cash and carry, с отличным ассортиментом. Потом собственник здания решил его снести, и на его месте в 2013 году появился огромный ТРЦ «Гагарин». Сейчас он самый большой в Ивантеевке. Там есть сетевые магазины одежды, популярный фастфуд, огромный супермаркет «Виктория» и кинотеатр.

Раньше кинотеатр был в ДК «Юбилейный», но с конца 90-х киносеансы прекратилось на 15−20 лет. Поэтому кинотеатру в «Гагарине» местные жители, да и жители окрестных городов, очень рады.

Там же расположен самый статусный и топовый ресторан города — Dolce Look с дизайнерским интерьером, панорамным видом и отличной кухней. Неплохие кафе в городе есть, но уже без претензии на белые салфетки и официантов.

Источник: Из архива Михаила

Машина времени

Во времена моего детства в городе был огромный «Детский мир», микроаналог Детского мира на Лубянке. Это место было чистилищем для кошельков родителей и центром притяжения юных ивантеевцев.

А в торце магазина было детское мини-кафе, где продавали пирожные, мороженое и газировку. На стенах были нарисованы прикольные коричневые обезьянки и стояли высокие столики, как во взрослых кафе. Потом там продавали ткани, комиссионные товары. Спустя годы, когда «Детский мир» стоял в руинах, я оказался в этом месте и на какое-то время, как на машине времени, перенесся в любимое кафе из детства.

Тогда я сделал фото и выложил его в интернет-сообществе жителей Ивантеевки, предложив угадать, где это. В течении полугода никто не мог вспомнить, в итоге лишь одна девушка дала правильный ответ.

Сейчас в бывшем «Детском мире» находится отделение Сбербанка, а на месте детского кафе — вип-переговорка для клиентов.

Источник: Из архива Михаила

Учиться в своем городе

Я учился в городской школе № 5, но заканчивал уже другую. Из первой школы пришлось уйти, так как после 9-го класса нам дали понять, что «без конвертов» доучивать до 11-го класса никто не будет. Поэтому я перешел в старейшую школу № 1 — там приняли без блата, в те времена это считалось удивительным. Вскоре у нас появилась специализация: один выпускной класс — медицинское дело, второй — юриспруденция.

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Сейчас школа № 1 стала более современной, там есть и интерактивные доски, и электронные дневники, и пропускная система по карточкам. Но, судя по отзывам, родители не очень довольны работой преподавательского состава, то же говорят и о школе № 5. Отзывы о школах и гимназиях весьма противоречивые, но выбор, безусловно, есть. Некоторые предпочитают частные школы в соседних городах.

После школы я поступил на юрфак местного вуза — ГАСБУ (Государственная академия сферы быта и услуг), сейчас это филиал РГУТИС (Российский государственный университет туризма и сервиса).

В городе работает замечательный Ивантеевский промышленно-экономический колледж (ИПЭК), филиал Московского политеха. Там и раньше давали неплохое образование по специальностям бухгалтер, швейное дело, автодело. Сейчас стало еще лучше — повысилась оснащенность, улучшился преподавательский состав. Поэтому можно получить отличную специальность в городе и не ездить в Москву.

Неофициальный символ города

В центре города находится историческая башенка «Ключ с флюгером» — это неофициальный символ Ивантеевки, ее изображают на сувенирах, а городские сообщества берут ее изображение себе на аватарку. Ее построили в начале ХХ века по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева, одного из авторов проекта гостиницы «Метрополь» в Москве, Ярославского вокзала и других известных построек. В свое время башенка служила опорой для входных ворот на двор усадьбы купца Владимира Лыжина — владельца ивантеевской тонкосуконной фабрики.

Кекушев разработал для Ивантеевки целый градостроительный комплекс, в том числе дом для служащих, жилая фабричная казарма, корпус тонкосуконной фабрики. Все они расположены в Детском проезде. А вот дача фабриканта Лыжина в стиле модерн, построенная также по его проекту, сгорела в 2008 году, когда там работал ресторан «Русская усадьба». Сейчас ведутся разговоры о ее восстановлении.

Детский проезд — это часть туристического маршрута в Ивантеевке. Рядом расположен Храм Смоленской иконы Божией матери и культурно-досуговый центр «Первомайский», где проводится огромное количество культурных мероприятий.

Источник: Из архива Михаила

В Детском проезде сохранилось много исторических зданий эпохи фабриканта Лыжина. Одно из них — желтое трехэтажное здание, бывшее общежитие для рабочих, который в народе называется «Белая спальня». В этом доме до сих пор живут люди, хотя он находится в плаченом состоянии. Статус памятника архитектуры, кажется, еще больше отодвигает сроки его реконструкции, а у жителей из-за этого нет права сделать там капремонт своими силами.

Детский проезд — место хоть и любимое, но многие постройки находятся в ужасном состоянии и ждут реставрации.

«Ивантеевское гетто»

Любимых мест у меня в городе много, это практически весь центр. Проще назвать нелюбимые. Среди них — микрорайоны Детская (не путать с Детским проездом) и Бережок. Последний — это новый район с новостройками на окраине города, на месте бараков. Для меня Бережок — это синоним «ивантеевского гетто». Новостройки стоят на очень маленькой площади, впритык друг к другу, с полным отсутствием инфраструктуры. Туда не подъедет ни пожарная, ни скорая. Его заселили очень оперативно, многие получили там квартиры по венным контрактам. Это место окружено болотами, жить там неблагоприятно.

Есть и положительный пример того, как новое строительство облагораживает район. Так случилось с районом ФУБРы (название пошло от Фонда Улучшения Быта Рабочих), запущенным районом хрущевок и бараков. Старые постройки стали сносить, появились новостройки, благодаря чему район стал заметно лучше и практически исчез из криминальных сводок.

Источник: Из архива Михаила

Два года до развязки

Жители Ивантеевки, которым приходится ездить в Москву, естественно, страдают. С начала нулевых в городе идет активная точечная застройка и прирост населения — практически вдвое за 10 лет, однако улучшения транспортной инфраструктуры не происходит. Электричек и автобусов больше не становится, как и выездов из города. При этом рабочих мест в городе немного, поэтому людям приходится ездить в Москву.

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Большинство жителей добираются в Москву на электричке, а это 1−1,5 часа до Ярославского вокзала. Второй вариант — автобус до метро ВДНХ. Сколько себя помню, по этому маршруту ходит только один автобус 316. Частным перевозчикам выход на этот маршрут закрыт. К автобусам много нареканий — хотелось бы обновления подвижного состава, больше рейсов. Стоимость проезда тоже довольно высокая — 100 рублей, по карте «Стрелка» — 90 рублей, при этом никаких льгот нет. Стоимость проезда на городских автобусах — 50 рублей.

В конце 2017 года в Ивантеевке перекрыли один выезд из города — по улицам Солнечная и Станционная, что привело к коллапсу на выездных дорогах из Ивантеевки и Пушкина в часы пик. Активисты добиваются того, чтобы проезд открыли, но пока этого не произошло. К 2020 году нам обещают развязку и решение всех проблем выезда. Но два года, пока будет идти строительство, будут для города мучительны.

Источник: Из архива Михаила

Медицина для своих

С бесплатной медициной у нас дела обстоят примерно так же, как и в большинстве подмосковных городов. У кого есть возможность лечиться частным образом, так и делают. План по бесплатной диспансеризации населения трещит по швам. Количество исследований сократили, репутация лечебных учреждений и специалистов невысока, а «для галочки» люди проходить диспансеризацию не хотят.

Долгие годы в Ивантеевской городской поликлинике работала совковая система, основанная на кумовстве и знакомствах. То есть, если ты пришел «с улицы», можно было просидеть в очереди к врачу три часа и пропустить человек 20, которые пришли «от кого-то». В последние годы заведующие менялись, и на новую заведующую, которая работает несколько месяцев, мы возлагаем большие надежды.

Городской роддом, несмотря на протесты жителей, закрыли. Женщинам предлагают рожать в роддомах соседнего города Пушкино или в Щелкове. Но из-за пробок дорога туда может занять очень много времени. Отделение родовспоможения оставили на 10 коек, как говорится, «на всякий пожарный».

Знаменитый хлеб и модный крафт

В городе до сих пор работает старейший Ивантеевский хлебозавод. Во времена моего детства там делали фантастические рогалики по 5 копеек, сейчас, увы, в ассортименте их уже нет, зато остался знаменитый черный ивантеевский хлеб. В свое время, когда отец много ездил в командировки, он всем возил этот черный хлеб. Вкус сейчас, конечно, не совсем тот, но точно не хуже!

В городе есть фирменные торговые точки и магазин хлебозавода с широким ассортиментом продукции, хлеб мы покупаем только там. То, что продается в сетевых супермаркетах в пакетах, с нашим хлебом не идет ни в какое сравнение. При транспортировке он теряет вкус, а наш, свежий, с хрустящей корочкой и ароматным мякишем, развозят на деревянных лотках по магазинам. Еще на заводе можно заказать прекрасные торты на любое торжество.

В Ивантеевке с 1994 года работает финский завод «Хухтамаки» по производству пищевой упаковки и одноразовой посуды. Любители «кофе на вынос» в бумажных стаканчиках наверняка знакомы с продукцией этой компании.

Источник: Из архива Михаила

Сейчас это крупнейший завод в городе, там работает около 500 человек, в основном местные. Несмотря на специфические условия труда, люди очень стремятся туда попасть, потому что за такой зарплатой многим приходится ездить в Москву. При этом там работают по европейским стандартам. Устроиться на работу в «Хухтамаки» непросто, а те, кто туда попал, остаются надолго. Текучки практически нет. Складываются целые династии работников. Я и сам пытался устроиться туда, даже по знакомству, но ничего не вышло. При этом в цеха устроиться вполне реально.

В промзоне Ивантеевки находится еще одно интересное предприятие — пивоварня Victory Art Brew. Там варят оригинальные лагеры и крафты очень достойного качества. Ассортимент продукции довольно большой — есть и так называемые «хмелевые соки», и «пшеничное вино», и разнообразные виды пива. Самые известные у них — это IVAN и Selebration Stout. На производстве есть небольшой магазинчик и в самом городе тоже. На производство можно приехать с экскурсией.