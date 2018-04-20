В Волгограде на период паводка досрочно открываются два водных маршрута
В Волгограде с 21 апреля открывается навигация по речным маршрутам «Волгоград — Зайчики» и «Культбаза — Зайчики».
В Волгограде с 21 апреля открывается навигация по речным маршрутам «Волгоград — Зайчики» и «Культбаза — Зайчики».
Решение открыть их раньше назначенных сроков принято в связи с установлением на Волжской ГЭС режима максимально установленного пропуска воды.
Как сообщили РИАЦ в
В указанных направлениях навигация будет осуществляться в среду, пятницу и в выходные.
Напомним,
После открытия рейсов «Волгоград — Зайчики» и «Культбаза» — «Зайчики», материковую и островную части Волгограда соединят уже 7 речных маршрутов, включая направления «Обувная — о. Сарпинский» и «Тулака — о. Сарпинский», возобновившее работу 4 апреля, и «Руднева — о. Сарпинский», сообщение по которому не прерывалось и зимой.
Курс на совершенствование расписания движения теплоходов был взят еще летом прошлого года, после перехода речных перевозок под управление МУП «Метроэлектротранс». На маршруте «Руднева — о. Сарпинский» этой зимой пассажиропоток возрос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.