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18:24 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде на период паводка досрочно открываются два водных маршрута

В Волгограде с 21 апреля открывается навигация по речным маршрутам «Волгоград — Зайчики» и «Культбаза — Зайчики».

Источник: РИАЦ

Решение открыть их раньше назначенных сроков принято в связи с установлением на Волжской ГЭС режима максимально установленного пропуска воды.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, теплоход отправляется с 14-го причала Речпорта. Посадка и высадка пассажиров производится с верхней причальной эстакады Центральной набережной.

В указанных направлениях навигация будет осуществляться в среду, пятницу и в выходные.

Напомним, из-за географических особенностей маршруты «Волгоград — Зайчики» и «Культбаза — Зайчики» традиционно работают только на период паводка. Благодаря строгому контролю муниципальных властей за соблюдением расписания и выполнением всех рейсов, в наступившем навигационном сезоне график речных сообщений составлен с учетом актуальных данных анализа пассажиропотока и сезонной популярности речного транспорта у волгоградцев. В нем учтены потребности всех категорий пассажиров, включая жителей острова Сарпинский, дачников и любителей пляжного отдыха.

После открытия рейсов «Волгоград — Зайчики» и «Культбаза» — «Зайчики», материковую и островную части Волгограда соединят уже 7 речных маршрутов, включая направления «Обувная — о. Сарпинский» и «Тулака — о. Сарпинский», возобновившее работу 4 апреля, и «Руднева — о. Сарпинский», сообщение по которому не прерывалось и зимой.

Курс на совершенствование расписания движения теплоходов был взят еще летом прошлого года, после перехода речных перевозок под управление МУП «Метроэлектротранс». На маршруте «Руднева — о. Сарпинский» этой зимой пассажиропоток возрос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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