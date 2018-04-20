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17:58 (мск), источник: РИАЦ

Старшеклассникам Волгоградской области раскрыли секреты сдачи ЕГЭ на сто баллов

В интерактивном музее «Россия. Моя история» собрались 100 учащихся одиннадцатых классов школ Волгограда, Волжского, Дубовского, Среднеахтубинского, Городищенского, Иловлинского районов: ребятам рассказали, как успешно пройти испытания итоговой аттестации, которые им предстоят в этом году.

Источник: РИАЦ

В мероприятии приняли участие выпускники прошлых лет, стобалльники досрочного периода ЕГЭ-2018, педагоги, психологи. Встреча тех, кто будет сдавать экзамены в мае-июне, со специалистами состоялась в рамках акции «100 баллов для победы».

— Акция проводится не первый раз. Ее инициатором является Рособрнадзор. Нынешняя посвящена Году волонтера. В прошлом — Году экологии. Суть же мероприятий неизменна: еще раз снять психологическую нагрузку с детей, в разговоре убедить их, что ЕГЭ — это не страшно, что это заключительная точка в процессе обучения. На такие встречи мы приглашаем выпускников, которые прошли испытания, чтобы они рассказали об алгоритме подготовки, о трудностях, с какими могут столкнуться, о сайтах в помощь, а также педагогов, подготовивших стобалльников, — пояснила первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Лариса Кочергина.

Высокие результаты не первый год демонстрируют подопечные учителя русского языка и литературы волгоградского лицея № 5 им. Ю. А. Гагарина Ирина Зинова. Педагог посоветовала перепроверять ответы, но не забывать о времени, возвращаться к каверзным вопросам, не домысливать их, а читать до конца и не один раз.

— Когда прочитаете свой вариант, думайте, что он лучший: даже если одно задание покажется, будьте уверены, что пять других хорошие. Впереди у вас вся жизнь и есть возможность пересдать: не получится — переделаете после. А если нет, значит, будет у вас другой путь, — напутствовала Ирина Зинова.

Настойчивой оказалась Светлана Ляпунова: в прошлом году выпускница волгоградского лицея «Лидер» получила не тот результат, на который рассчитывала. И повторила попытку — в досрочный период она написала ЕГЭ по химии на сто баллов.

— В прошлом году у меня было 69 баллов. И этот результат меня не очень устроил, потому что я знала, что могу сдать лучше. Решила написать в досрочный период. Конечно, я готовилась: решала демоверсии на сайте ФИПИ и других, читала энциклопедии, ездила к своей учительницу, которая мне объясняла непонятные вопросы. Родители поддерживали. И теперь для меня открыты многие вузы, которые возьмут, я в этом уверена. Буду подавать документы в Волгоградский медицинский, но рассматривая учебу и в других городах. Могла поступить в физакадемию, но мне это не интересно, потому что я хочу стать хирургом, — поделилась с выпускниками 2018 года Светлана Ляпунова.

На вопрос, почему первый раз не удалось сдать хорошо, многие старшеклассники признаются: мешает волнение.

— Конечно, вы не машины — кнопочки выключения волнения нет. Но на экзамене вспомните о чем-то приятном. Внимательно посмотрите на свои КИМы. Сделайте пять глубоких вдохов. Так вы почувствуете свое тело. Читайте вопросы до конца. Перечитывайте. Сейчас с вами работают школьные психологи. А на экзамене вы сами себе психологи, — беседовала с участниками акции «100 баллов для победы» директор центра психолого-педагогической поддержки ВГАПО Полина Кучегашева.

Специалист показала, какие приемы помогают справиться со стрессом, который в той или иной степени испытывают все сдающие ЕГЭ.

Например, чтобы успокоить нервы, нужно заставить себя зевнуть: для этого двумя пальцами психологи советуют надавить на скулы. Можно «надеть» «Шапочку для размышлений»: так называется еще одно упражнение, помогающее прийти в себя. Достаточно помассировать ушные раковины раз пять. Педагоги уверяют: такие движения не вызовут подозрений в списывании, а эффект от них будет лучше, чем от шпаргалки. Конечно, если все выучить.

— Сегодня дождь, но вы вышли с зонтиком. Так и с экзаменами: вы к ним готовитесь, — убедила выпускников Полина Кучегашева.

Взрослые отвечали на все вопросы, которые волновали старшеклассников, а после провели для них небольшую викторину. Важным мероприятием стала экскурсия: в интерактивном музее учащиеся, которые будут сдавать историю и обществознание, могли восполнить пробелы в своих знаниях.

— Я пришла, чтобы узнать что-то новое, посмотреть музей, о котором наслышана. Пройду по всем залам, но больше меня интересует выставка, посвященная Романовым, — поделилась ученица 11 Б школы № 18 города Волжского Дарья Сысоева.

В преддверии 73-й годовщины великой даты в истории Второй мировой войны будущим студентам презентовали работу Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

— Мы представляем возможности и роль нашего движения в развитии региона, то, что они смогут получить, став активным участником нашего движения, и планы по подготовке к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Наша миссия — помощь ветеранам и организация мероприятий патриотической направленности. Но с годами повестка расширяется: уже говорим о современных победах нашей страны в области культура, спорта, образования и многих других, — сообщил координатор регионального развития Волгоградского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анатолий Рощин.

В Волгоградской области 11 апреля завершился досрочный период сдачи ЕГЭ: экзамены за курс средней школы сдавали преимущественно выпускники прошлых лет, желавшие повысить свои результаты. Через месяц с небольшим, 28 мая 2018 года, стартует основной. Его участниками станут более 10 тыс. одиннадцатиклассников региона. Для выпускников Волгоградской области организована горячая линия по вопросам проведения государственной итоговой аттестации школьников — 8 (8442) 606−607.

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