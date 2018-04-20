В Воронеже дорогу на окружной сузят с шести до трёх полос
Похоже, центр воронежских пробок определён. Дорогу на пересечении улиц 9 Января,
Похоже, центр воронежских пробок определён. Дорогу на пересечении улиц 9 Января,
В мэрии сообщили, что действовать оно будет не менее двух месяцев, а также попросили воронежских автомобилистов «учитывать возможные затруднения в данном транспортном узле».
За это время строители должны будут соорудить правоповоротный съезд с путепроводом на Семилуки. Однако сроки могут затянуться