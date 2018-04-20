Российский историк нашла прародину главных врагов причерноморских скифов
По ее мнению, воинственные исседоны, вытеснившие скифов в Причерноморье, жили к востоку от реки Урал.
По ее мнению, воинственные исседоны, вытеснившие скифов в Причерноморье, жили к востоку от реки Урал.
Анастасия Удодова из Московского государственного областного университета, на основе анализа античных письменных источников и с привлечением археологических данных, определила район проживания древнего ираноязычного племени исседонов (впоследствии — усуни). Именно исседоны, своими военными вылазками, заставили мигрировать скифов, которые в итоге вторглись в Причерноморье, где основали крупное государство.
Соответствующая статья опубликована в «Вестнике Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки».
Исследовательница в попытке найти исходное местообитание исседонов обращается к сведениям о другом древнем ираноязыночном народе — массагетах. Согласно Геродоту, они обитали за рекой Араксом, к востоку от Каспия. Автор работы полагает, что Аракс Геродота — это ныне высохшее русло современной
Исходя из такой идентификации Аракса, ученая считает, что массагеты жили в Средней Азии, к северу от
Из такой привязки района обитания исседонов к моменту начала великого скифского движения на запад, следует и корректировка исследовательницей
В этот момент скифы появляются в Предкавказье и Причерноморье, где они, на рубеже IX и VIII веков до нашей эры обрушиваются с войной на киммерийцев, разрушают их государство и занимают их землю, образуя там скифское царство. Киммерийцы, в свою очередь, переселяются далее на юг, где вскоре рассеиваются среди местных, более многочисленных народов.
Дело в том, что еще сам Геродот отмечает, что у него есть два разных источника об Араксе. По одному это большая река, типа Дуная (таким мог быть Узбой в древности, в период полноводья Аму-Дарьи), по другому — заметно меньше Дуная, течет на восток (то есть в направлении, противоположном Узбою), и, как отмечают античные авторы, отделяет Мидию (современный Иран) от Армении, то есть находится не к востоку, а к Западу от Каспия.
Второй источник, как легко убедиться при взгляде на нынешнюю карту мира, довольно точно описывает реку, на современных картах именуемую «Аракс». В целом, трактовка Аракса в истории скифов, массагетов и исседонов как древнего Узбоя выглядит вполне достоверной — Аракс вряд ли мог быть достаточно полноводным, чтобы туда заходили каспийские тюлени — однако представлять дело так, как будто Геродот однозначно и без колебаний описывает Аракс на месте современного Узбоя все же не вполне корректно.
Вопрос о причинах начала переселения скифов весьма важен в контексте древней истории всего человечества. Хотя скифское царство письменных источников не оставило, оно сыграло огромную роль в истории Древней Персии и ее взаимоотношений с Древней Грецией. Во многом именно война персов со скифами привела к