Российский историк нашла прародину главных врагов причерноморских скифов

Источник: РИА "Новости"

Анастасия Удодова из Московского государственного областного университета, на основе анализа античных письменных источников и с привлечением археологических данных, определила район проживания древнего ираноязычного племени исседонов (впоследствии — усуни). Именно исседоны, своими военными вылазками, заставили мигрировать скифов, которые в итоге вторглись в Причерноморье, где основали крупное государство.

Вопрос о месте обитания исседонов имеет существенное влияние на всю историю Скифии.

Соответствующая статья опубликована в «Вестнике Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки».

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Исследовательница в попытке найти исходное местообитание исседонов обращается к сведениям о другом древнем ираноязыночном народе — массагетах. Согласно Геродоту, они обитали за рекой Араксом, к востоку от Каспия. Автор работы полагает, что Аракс Геродота — это ныне высохшее русло современной Аму-Дарьи. Три тысячи лет назад Аму-Дарья была полноводнее, и одним из русел впадала в Каспийское море (сейчас там есть сухое русло — Узбой). Среди причин, по которым ученая полагает Аракс Узбоем — упоминание Геродотом того, что местные жители ходили в тюленьих шкурах. Действительно, каспийские тюлени наблюдаются только в равнинных реках, соединяющихся с Каспием (на сегодняшний день — в низовьях Волги). В других реках Евразии тюлени не встречаются.

Исходя из такой идентификации Аракса, ученая считает, что массагеты жили в Средней Азии, к северу от Аму-Дарьи (Геродот упоминает, что Кир Великий для вторжения в земли массагетов перешел с южного на северный берег Аракса). Поскольку известно, что исседоны жили за массагетами, и что и те, и другие воевали со скифами, то авторка работы помещает их к северу от массагетов — от Заволжья и реки Урал далее на восток, на границу степной и лесостепной зоны.

Из такой привязки района обитания исседонов к моменту начала великого скифского движения на запад, следует и корректировка исследовательницей историко-географических деталей первоначального места проживания самих скифов. Если исседоны жили в указанном ею районе, то, исходя из последовательности событий у Геродота, сперва скифы должны были жить к северу от от Узбоя, в районе Приаралья (Арал — древнее, ныне пересохшее озеро в Средней Азии).

Скифо-массагетская война в X веке до нашей эры (по Геродоту) вытеснила скифов с их первой прародины на север. Затем они поселились в районах к востоку от Волги и Урала, но в IX веке до нашей эры они вынуждены были мигрировать оттуда из-за войны с исседонами.

В этот момент скифы появляются в Предкавказье и Причерноморье, где они, на рубеже IX и VIII веков до нашей эры обрушиваются с войной на киммерийцев, разрушают их государство и занимают их землю, образуя там скифское царство. Киммерийцы, в свою очередь, переселяются далее на юг, где вскоре рассеиваются среди местных, более многочисленных народов.

Изложенная исследовательницей концепция, несмотря на внутреннюю непротиворечивость, несколько упрощенно излагает вопрос идентификации Аракса.

Дело в том, что еще сам Геродот отмечает, что у него есть два разных источника об Араксе. По одному это большая река, типа Дуная (таким мог быть Узбой в древности, в период полноводья Аму-Дарьи), по другому — заметно меньше Дуная, течет на восток (то есть в направлении, противоположном Узбою), и, как отмечают античные авторы, отделяет Мидию (современный Иран) от Армении, то есть находится не к востоку, а к Западу от Каспия.

Второй источник, как легко убедиться при взгляде на нынешнюю карту мира, довольно точно описывает реку, на современных картах именуемую «Аракс». В целом, трактовка Аракса в истории скифов, массагетов и исседонов как древнего Узбоя выглядит вполне достоверной — Аракс вряд ли мог быть достаточно полноводным, чтобы туда заходили каспийские тюлени — однако представлять дело так, как будто Геродот однозначно и без колебаний описывает Аракс на месте современного Узбоя все же не вполне корректно.