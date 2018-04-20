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18:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская администрация опубликовала план дорожного ремонта с 20 по 22 апреля

Работы проведут на 16 участках.

Источник: РИА "Воронеж"

Мэрия Воронежа опубликовала график дорожного ремонта с 20 по 22 апреля. Работы пройдут в ночное время на 16 участках. Рабочие займутся установкой бордюрного камня, фрезерованием и устройством асфальтобетонного покрытия.

Работы проведут на следующих участках:

улица Бурденко: фрезерование и устройство асфальтобетонного покрытия (эстакада);.

улица Вокзальная: 21 и 22.04 — фрезерование асфальтобетонного покрытия;.

улица Дарвина: подготовительные работы под установку бортового камня;.

улица Дубовая: 22.04 — фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Грузинской);.

улица Кольцовская: уборка мусора, восстановление тротуарной плитки, установка бортового камня;.

улица Костромская: установка бортового камня;.

улица Краснознаменная: разработка грунта, устройство основания;.

улица Лермонтова: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;.

проезд от улицы Остужева к улице Димитрова: устройство асфальтобетонного покрытия;.

улица Пирогова: фрезерование асфальтобетонного покрытия;.

переулок Спокойный: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Транспортной);.

улица Урицкого: фрезерование асфальтобетонного покрытия; поднятие горловин колодцев;.

улица Центральная: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;.

улица Цимлянская: установка бортового камня; земляные работы, устройство основания;.

улица Челюскинцев: установка бортового камня;.

улица Шишкова: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Хользунова); устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона.

Сотрудники администрации заранее извинились за неудобства и попросили автовладельцев не парковать машины в ремонтных зонах. В мэрии предупредили, что планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий.

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