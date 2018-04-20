Воронежская администрация опубликовала план дорожного ремонта с 20 по 22 апреля

Мэрия Воронежа опубликовала график дорожного ремонта с 20 по 22 апреля. Работы пройдут в ночное время на 16 участках. Рабочие займутся установкой бордюрного камня, фрезерованием и устройством асфальтобетонного покрытия.

Сотрудники администрации заранее извинились за неудобства и попросили автовладельцев не парковать машины в ремонтных зонах. В мэрии предупредили, что планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий.