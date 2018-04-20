Воронежская администрация опубликовала план дорожного ремонта с 20 по 22 апреля
Работы проведут на 16 участках.
Работы проведут на 16 участках.
Мэрия Воронежа опубликовала график дорожного ремонта с 20 по 22 апреля. Работы пройдут в ночное время на 16 участках. Рабочие займутся установкой бордюрного камня, фрезерованием и устройством асфальтобетонного покрытия.
Работы проведут на следующих участках:
улица Бурденко: фрезерование и устройство асфальтобетонного покрытия (эстакада);.
улица Вокзальная: 21 и 22.04 — фрезерование асфальтобетонного покрытия;.
улица Дарвина: подготовительные работы под установку бортового камня;.
улица Дубовая: 22.04 — фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Грузинской);.
улица Кольцовская: уборка мусора, восстановление тротуарной плитки, установка бортового камня;.
улица Костромская: установка бортового камня;.
улица Краснознаменная: разработка грунта, устройство основания;.
улица Лермонтова: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;.
проезд от улицы Остужева к улице Димитрова: устройство асфальтобетонного покрытия;.
улица Пирогова: фрезерование асфальтобетонного покрытия;.
переулок Спокойный: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Транспортной);.
улица Урицкого: фрезерование асфальтобетонного покрытия; поднятие горловин колодцев;.
улица Центральная: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;.
улица Цимлянская: установка бортового камня; земляные работы, устройство основания;.
улица Челюскинцев: установка бортового камня;.
улица Шишкова: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Хользунова); устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона.
Сотрудники администрации заранее извинились за неудобства и попросили автовладельцев не парковать машины в ремонтных зонах. В мэрии предупредили, что планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий.