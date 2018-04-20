БЖД назначила на майские праздники 29 дополнительных поездов
Дополнительные поезда предусматриваются по маршрутам
Дополнительные поезда предусматриваются по маршрутам
20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила на предстоящие майские праздники 29 дополнительных поездов, среди которых 25 — в межрегиональном сообщении, 4 — в международном, сообщили БЕЛТА в
В межрегиональном сообщении дополнительные поезда будут курсировать между Минском и областными центрами: Гомелем, Витебском, Брестом и Могилевом, а также по маршрутам
Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжена с учетом увеличения пассажиропотока. Более подробную информацию можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефонам справочных служб.
С 14 по 17 апреля поездами Белорусской железной дороги перевезено более 1 млн пассажиров. Для организации перевозки пассажиров в межрегиональном сообщении в большие апрельские выходные было назначено 45 дополнительных поездов.