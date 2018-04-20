БЖД назначила на майские праздники 29 дополнительных поездов

Источник: РИА "Новости"

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила на предстоящие майские праздники 29 дополнительных поездов, среди которых 25 — в межрегиональном сообщении, 4 — в международном, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В межрегиональном сообщении дополнительные поезда будут курсировать между Минском и областными центрами: Гомелем, Витебском, Брестом и Могилевом, а также по маршрутам Минск-Мозырь (ст. Козенки)-Минск и Минск-Коммунары-Минск.

Дополнительные поезда предусматриваются по маршрутам Минск-Вильнюс-Минск, Брянск-Санкт-Петербург и Санкт-Петербург-Смоленск.

Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжена с учетом увеличения пассажиропотока. Более подробную информацию можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефонам справочных служб.