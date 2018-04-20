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20:04 (мск), источник: Zakon.kz

В детских садах Павлодара будут принимать детей по отпечатку пальца

При этом, родителей будут оповещать посредством СМС о том, когда отвели и забрали ребёнка и кто.

Источник: Zakon.kz

Детский сад № 29 станет первым дошкольным учреждением в Павлодаре, в котором будет внедрена система «SMART Павлодар», сообщает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как отмечает руководитель ТОО «BFGroup Inc» Сергей Голышев, пропускная система заработает на следующей неделе.

— С этой программой нельзя будет привести ребёнка, а затем просто его оставить и уйти, — говорит Сергей Голышев. — Точно также, нельзя будет забрать ребёнка постороннему человеку. Все, кто должен отводить и забирать малыша, будут сканировать отпечатки пальцев. Только те люди, которые числятся в базе данных садика, имеют право забирать и отдавать ребёнка.

Система предусмотрена в двустороннем порядке. Вместе с родителем, приложить отпечаток пальца должен и воспитатель, принимающий ребенка. При этом, родителей будут оповещать посредством СМС о том, когда отвели и забрали ребёнка и кто.

Ребята также могут оплачивать обед при помощи отпечатка пальца.

Как отмечают разработчики, такая система будет внедрена во все школы Павлодара до конца года.

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