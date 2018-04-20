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19:57 (мск), источник: Интерфакс

Отключения горячей воды в Москве начнутся после майских праздников

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Первые отключения горячей воды в столице начнутся с середины мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков «Интерфаксу» в пятницу.

Источник: Reuters
Этот отопительный сезон еще не завершился, но службы комплекса городского хозяйства Москвы начали подготовку к следующему. Так, сразу после майских праздников мы приступим к гидравлическим испытаниям и профилактическим работам систем отопления. Первые отключения горячей воды также начнутся с середины мая.
Петр Бирюков
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства

Он напомнил, что отключение горячей воды — необходимая мера для подготовки системы теплоснабжения столицы к отопительному сезону. В этот период проводится техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, а также их диагностика, ремонт и перекладка.

«В настоящее время максимальный срок отключения потребителей от горячего водоснабжения в Москве составляет 10 дней, тогда как несколько лет назад сроки отключения составляли 14 дней», — добавил заммэра.

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Дату отключения горячей воды по конкретному адресу можно узнать на портале mos.ru и на сайте ПАО «МОЭК».

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