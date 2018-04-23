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16:12 (мск), источник: Популярная механика

Сон у животных и человека: есть ли разница?

Каждый, у кого есть домашние животные, знает, что они видят сны. Но чем их сон отличается от нашего?

Источник: Популярная механика

Как протекает сон у животных? В чём различие сна животных и человека? Почему ни у одного живого существа нет такого сложного сна, как у человека, и как сложный сон влияет на наши творческие способности? Рассказывает Евгений Васильевич Вербицкий, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией ЮНЦ РАН, руководитель Ростовского областного отделения Российского общества сомнологов. Видео создано просветительским проектом Наука Pro.

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