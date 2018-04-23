Сон у животных и человека: есть ли разница?

Как протекает сон у животных? В чём различие сна животных и человека? Почему ни у одного живого существа нет такого сложного сна, как у человека, и как сложный сон влияет на наши творческие способности? Рассказывает Евгений Васильевич Вербицкий, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией ЮНЦ РАН, руководитель Ростовского областного отделения Российского общества сомнологов. Видео создано просветительским проектом Наука Pro.