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20:26 (мск), источник: РИА Новости

Умер космонавт Владимир Ляхов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Советский космонавт Владимир Ляхов умер в возрасте 76 лет, говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов.

Источник: РИА Новости

«Девятнадцатого апреля 2018 года на 77 году скоропостижно ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, полковник Владимир Афанасьевич Ляхов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство и сотрудники Центра, космонавты СССР и России приносят соболезнования родным и близким Ляхова.

Ляхов родился 20 июля 1941 года. На его счету три космических полёта общей продолжительностью более 333 суток и три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью 7 часов 8 минут. Он выполнял длительные космические полёты основных экспедиций на орбитальные станции «Салют-6» и «Салют-7».

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