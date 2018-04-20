Умер космонавт Владимир Ляхов
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Советский космонавт Владимир Ляхов умер в возрасте 76 лет, говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Советский космонавт Владимир Ляхов умер в возрасте 76 лет, говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов.
«Девятнадцатого апреля 2018 года на 77 году скоропостижно ушел из жизни дважды Герой Советского Союза,
Отмечается, что руководство и сотрудники Центра, космонавты СССР и России приносят соболезнования родным и близким Ляхова.
Ляхов родился 20 июля 1941 года. На его счету три космических полёта общей продолжительностью более 333 суток и три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью 7 часов 8 минут. Он выполнял длительные космические полёты основных экспедиций на орбитальные станции «Салют-6» и «Салют-7».
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