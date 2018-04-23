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18:18 (мск), источник: Газета.Ру

Чем прославилась Миранда Керр

В пятницу свой день рождения отмечает экс-ангел Victoria’s Secret Миранда Керр. В свои 35 она не только секс-символ мирового уровня, но и одна из самых состоятельных женщин планеты. Как живет Миранда Керр — в материале «Газеты.Ru».

На пути к славе

Миранда Керр выросла в простой семье в одной из провинций Австралии. Детство девочки проходило на ферме за игрой с лошадьми. С ранних лет ее интересовали правильное питание и спорт, Миранда даже задумывалась о том, чтобы стать диетологом, а вот связывать свою жизнь с подиумом, по словам самой звезды, в ее планах не было.

Впрочем, верится в эту легенду с трудом: уже в 13 лет она выиграла конкурс красоты Dolly/Impulse Model Competition, после чего отправилась в Сидней сниматься для глянцевого журнала. Ее красоту быстро оценили и предложили сотрудничество с агентством Chic Management — через несколько месяцев девушка переехала в Нью-Йорк. Здесь она сразу же заключила контракт с агентством Next, которое открыло ей дорогу на New York Fashion Week, съемки для ведущих брендов, среди которых были Roberto Cavalli, Lisa Ho, Voodoo Dolls, Levi’s, Bettina Liano, Betsey Johnson, Heatherette и обложки Vogue и Harper’s Bazaar.

В 23 года Миранда Керр подписала контракт с Maybelline New York, а после стала ангелом Victoria’s Secret.

С брендом она сотрудничала на протяжении шести лет, благодаря чему стала такой же топовой моделью, как Алессандра Амбросио, Адриана Лима и Хайди Клум. В 30 лет Керр приняла решению закончить с карьерой модели.

Похитительница сердец

Внешние данные и статус модели позволяли девушке выбирать себе партнеров их списках самых востребованных мужчин. Первым звездным парнем Миранды стал Брентом Тухтан — солист инди-группы Tamarama. Влюбленные встречались два года, результатом стала совместная работа над клипом песни «Everything To Me», в съемках которого Миранда приняла участие.

В 2007 году, практически сразу после заключения контракта с Maybelline, на Миранду обратил внимание Орландо Блум. Молодые люди познакомились на одной из вечеринок и вскоре стали жить вместе. Несмотря на звездный статус бойфренда, семья Керр не поддерживала ее новое увлечение. Родственники были убеждены, что Орландо страдает типичным комплексом звезды, а Миранда еще натерпится от его постоянных измен.

Активнее всех отказаться от романа с «типичным бабником» девушку агитировал родной брат, приводя в доказательства десятки снимков звезды с разными девушками. Но Керр забеременела, и влюбленные решили пожениться.

Брак продлился три года, и в 2013-м пара развелась. По одной из версий, причиной стало несовпадение графиков супругом и обоюдные измены. Так, звезда «Властелина колец» сначала закрутил роман на стороне с актрисой Габриеллой Уайлд, а позже с Кондолой Рашад. Голливудские таблоиды были убеждены:

Орландо Блум бросил Миранду Керр ради Кондолы Рашад.

Керр же приписывали роман с Леонардо Ди Каприо, однако после развода информации об их отношениях не появлялось. Вместо этого Миранда объявила о своей бисексуальности. Правда, доказательств этого заявления так и не последовало, а спустя год в СМИ просочились сведения о новом романе Керр — с мужчиной. На этот раз выбор пал американского миллиардера и создателя приложения SnapChat Эвана Шпигеля.

Предприниматель моложе модели на воесмь лет, впрочем, разница в возрасте никак не сказывается на их отношениях. После двухлетнего романа они решили пожениться и сейчас ждут рождения ребенка.

За пределами подиума

Работа моделью помогла Миранде Керр заработать целое состояние: в 2013 году журнал Forbes оценил ее доход в $7,2 млн., благодаря чему она стала второй самой высокооплачиваемой моделью в мире. Однако помимо подиума у модели есть и другие достижения. В промежутке между 2010 и 2015 годами девушка выпустила четыре книги: Treasure Yourself («Цените себя»), «Treasure yourself cards» («Цените собственные карты»), «Empower Yourself: Daily Affirmations to Reclaim Your Power!» («Возьмите себя в руки: Ежедневные утверждения, чтобы восстановить собственные силы» -), «Empower Yourself Cards» («Усильте свои карты»).

Миранда обожает медитации, уделяя им по двадцать минут утром и вечером. Изнуряющим тренировкам в спортзале модель предпочитает занятия йогой и правильное питание. Самое же главное увлечением в жизни модели — воспитание семилетнего сына Флинна. С раннего детства Миранда занимается с ребенком японским и французским, водит на кружки по лепке и рисованию, а вечера старается проводить за чтением детских сказок.

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