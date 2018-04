Чем прославилась Миранда Керр

Впрочем, верится в эту легенду с трудом: уже в 13 лет она выиграла конкурс красоты Dolly/Impulse Model Competition, после чего отправилась в Сидней сниматься для глянцевого журнала. Ее красоту быстро оценили и предложили сотрудничество с агентством Chic Management — через несколько месяцев девушка переехала в Нью-Йорк. Здесь она сразу же заключила контракт с агентством Next, которое открыло ей дорогу на New York Fashion Week, съемки для ведущих брендов, среди которых были Roberto Cavalli, Lisa Ho, Voodoo Dolls, Levi’s, Bettina Liano, Betsey Johnson, Heatherette и обложки Vogue и Harper’s Bazaar.

Работа моделью помогла Миранде Керр заработать целое состояние: в 2013 году журнал Forbes оценил ее доход в $7,2 млн., благодаря чему она стала второй самой высокооплачиваемой моделью в мире. Однако помимо подиума у модели есть и другие достижения. В промежутке между 2010 и 2015 годами девушка выпустила четыре книги: Treasure Yourself («Цените себя»), «Treasure yourself cards» («Цените собственные карты»), «Empower Yourself: Daily Affirmations to Reclaim Your Power!» («Возьмите себя в руки: Ежедневные утверждения, чтобы восстановить собственные силы» -), «Empower Yourself Cards» («Усильте свои карты»).