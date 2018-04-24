Почему в самолетах не бывает стоячих мест

Источник: Florian Schneider / СС0

Более того, такие кресла уже существуют. Итальянское дизайнерское бюро Aviointeriors представило их еще несколько лет назад. В них пассажир будет находится в полусидячем положении — стоять на ногах, но опираться на мягкую спинку и небольшой выступ, на который можно слегка присесть.

По словам производителей, новые кресла в два раза легче обычных и позволят уплотнить рассадку настолько, что пассажировместимость увеличится на 20%.

«Победа», если только она действительно всерьез рассматривает такую возможность, не первый перевозчик, который хочет поставить пассажиров. Раньше подобные идеи высказывали китайская компания Spring Airlines и ирландская Ryanair.

Сторонники нововведений считают, что такие кресла, которые сочетают в себе «удобство» стенки и велосипедного седла, тем не менее будут достаточно комфортными для тех, кто хотел бы сильно сэкономить на рейсах продолжительностью час-два.

Они утверждают, что дешевые стоячие места сделают перелеты доступными для тех, кто не мог себе этого позволить.

Логика авиаперевозчиков понятна — увеличение вместимости на 20% окупит расходы по переоборудованию самолетов. Но у этой идеи есть несколько отрицательных сторон, и эти проблемы нужно будет решать.

Недостатков больше чем достоинств?

Главной проблемой введения таких кресел являются законы. В России действующие федеральные авиационные правила требуют иметь на всех воздушных судах кроме аэростатов «кресло или спальное место для каждого лица старше двух лет», а на кресле «поясной привязной ремень для каждого члена экипажа и пассажира, а также удерживающие ремни на каждом спальном месте».

Стоячие места сложно оборудовать ремнем, и на представленных прототипах этот ремень не смонтирован.

Читайте также Задержка на миллион Какие компенсации может потребовать пассажир с авиакомпании

Это главная проблема внедрения подобных кресел: ремни безопасности — вопрос безопасности пассажира, и поступаться такими требованиями вряд ли решится хоть одно авиационное агентство.

Ремни нужны не только в ситуациях, когда самолет совершает аварийную посадку. Во время полета на эшелоне лайнеры попадают в зоны турбулентности, порой — довольно сильной. Так, год назад, десятки пассажиров рейса «Москва — Бангкок» из-за сильнейшей турбулентности получили травмы, у некоторых пострадавших были диагностированы множественные переломы.

Генеральный директор компании «Инфомост-Консалтинг» Борис Рыбак в разговоре с Би-би-си пояснил, что даже если авиакомпания захочет получить самолеты с такими местами, ей как минимум придется добиться того, чтобы самолетостроительные корпорации сертифицировали такие «кресла». Те, в свою очередь, столкнутся с очень серьезными проблемами.

Сертификация таких посадочных, или, вернее, «стояночных» мест займет от пяти до семи лет. Быстрее никак не сделать. Борис Рыбак Генеральный директор компании «Инфомост-Консалтинг»

«Аналогов нет, сертифицирующие органы совершенно к этому не готовы. Я думаю, они будут стеной стоять против», — сказал эксперт.

«За 105 лет развития авиации этого не случилось, и для того, чтобы это случилось, нужно предпринять неимоверные усилия, и уж конечно не “Победе”. Производитель самолетов, будь то Boeing или Airbus, начнет разговор о таком проекте, если будет заказчик от тысячи самолетов», — считает Рыбак.

Читайте также Эксперты ответили, стоит ли перелезать через спящего соседа в самолете

По его словам, шансов на то, что такое нововведение будет когда-нибудь принято, очень мало — ведь даже в рейсовом междугороднем автобусе запрещается стоять, что уж говорить о самолете.

О нецелесообразности введения стоячих мест агентству РИА Новости заявила и российская авиакомпания «ЮТэйр».

«ЮТэйр» провел замеры салона и выяснил, что в стоячих креслах пассажирам будет мешать багажник для ручной клади. При этом самый экономичный тариф «Лайт» включает ручную кладь 10 килограммов, и авиакомпания не планирует отказывать пассажирам в провозе ручной клади, — заявил президент авиакомпании Павел Пермяков.