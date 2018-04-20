Умер шведский диджей Avicii

Источник: Reuters

Avicii умер днем 20 апреля в оманской столице Маскат. «Семья опустошена, мы просим всех уважать их потребность в тишине и уединении в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет», — сказал представитель Берглинга.

О причинах смерти он не сообщил.

В 2016 году диджей отказался от публичных выступлений и туров из-за проблем со здоровьем. В частности, как пишет Variety, Берглинг страдал от панкреатита, который развился из-за проблем с алкоголем. В 2014 году ему удалили аппендикс и желчный пузырь. .

По оценке Forbes, в 2013 году Avicii входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в $20 млн. .

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