Умер шведский диджей Avicii
Шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, более известный как Avicii, умер в Омане. Об этом 20 апреля сообщает Variety. Берглингу было 28 лет.
Шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, более известный как Avicii, умер в Омане. Об этом 20 апреля сообщает Variety. Берглингу было 28 лет.
Avicii умер днем 20 апреля в оманской столице Маскат. «Семья опустошена, мы просим всех уважать их потребность в тишине и уединении в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет», — сказал представитель Берглинга.
В 2016 году диджей отказался от публичных выступлений и туров
По оценке Forbes, в 2013 году Avicii входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в $20 млн. .
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