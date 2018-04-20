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22:09 (мск), источник: ТАСС

Telegraph: парикмахера в Великобритании посадили в тюрьму за стрижку

ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Королевский суд города Лутон приговорил к 8 месяцам заключения парикмахера, который в качестве воспитательной меры подстриг наголо 10-летнего мальчика, а затем заставил его собрать волосы с пола.

Об этом в четверг сообщила газета Telegraph.

21-летний Абдулрахим Омар утверждает, что таким образом хотел преподать урок ребенку, игравшему в парикмахерской с опасной бритвой.

Подстриженный мальчик был настолько оскорблен смехом окружающих, что пошел в полицию и рассказал о случившимся. Спустя два месяца Омар, не имевший ранее судимости, был признан виновным в нанесении телесных повреждений.

Адвокат осужденного Ахтик Раджа заявил, что его подопечный осознал совершенную им ошибку и «очень сильно сожалеет о случившемся».

Судьи посчитали, что Абдулрахим совершил «преднамеренное унижение ребенка». Прокурор Алекс Редли заявил, что парикмахер лишил мальчика прически, которой тот «очень гордился», что, по мнению обвинителя, «нанесло мальчику серьезный физический и психологический ущерб».

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