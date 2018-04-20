Telegraph: парикмахера в Великобритании посадили в тюрьму за стрижку

Об этом в четверг сообщила газета Telegraph.

21-летний Абдулрахим Омар утверждает, что таким образом хотел преподать урок ребенку, игравшему в парикмахерской с опасной бритвой.

Подстриженный мальчик был настолько оскорблен смехом окружающих, что пошел в полицию и рассказал о случившимся. Спустя два месяца Омар, не имевший ранее судимости, был признан виновным в нанесении телесных повреждений.

Адвокат осужденного Ахтик Раджа заявил, что его подопечный осознал совершенную им ошибку и «очень сильно сожалеет о случившемся».