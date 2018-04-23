На Мальдивах появится подводный отель

Номер, который, по сути, является отдельной виллой, будет расположен на глубине более 50 м под водами Индийского океана. Первые проекты по созданию оригинальной гостиницы представила компания Conrad Maldives Rangali Island.

Назвать виллу планируют Муракой, что на мальдивском означает «кораллы». Стоимость проекта оценивается в $15 млн.

Автор и конструктор номера Ахмед Салем из компании Crown Company отметил, что корпус виллы выполнен из стали, бетона и акрила. Часть номера будет находиться над водой.

В нем будут располагаться тренажерный зал, патио, комната для дворецкого и личный кабинет.

Спальня, находящаяся под водой, рассчитана на двух гостей.