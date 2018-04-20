Twitter запретил рекламу услуг Kaspersky Lab
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter подтвердил запрет на рекламу услуг «Лаборатории Касперского», заявив, что
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter подтвердил запрет на рекламу услуг «Лаборатории Касперского», заявив, что
«Это решение основано на нашем убеждении в том, что “Лаборатория Касперского” работает с использованием
Из его письма следует, что в конце января Twitter уведомил «Лабораторию Касперского» о запрете на рекламу услуг по кибербезопасности с официальных аккаунтов.
Как заявил Касперский в своем обращении к руководству Twitter, запрет является необоснованным.