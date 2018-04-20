Twitter запретил рекламу услуг Kaspersky Lab

Источник: РИА Новости

«Это решение основано на нашем убеждении в том, что “Лаборатория Касперского” работает с использованием бизнес-модели, которая по своей сути противоречит приемлемым бизнес-методам Twitter Ads», — говорится в заявлении Twitter, направленном Рейтер.

При этом ранее в пятницу глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в своем блоге в LiveJournal попросил у руководства Twitter разъяснений относительно этого запрета.

Из его письма следует, что в конце января Twitter уведомил «Лабораторию Касперского» о запрете на рекламу услуг по кибербезопасности с официальных аккаунтов.