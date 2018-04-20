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22:51 (мск), источник: Sputniknews.kz

Мать обвиняет врачей в слепоте и глухоте сына в Алматы

Женщина считает, что врачи не достаточно хорошо обследовали двухлетнего ребенка, который почти два месяца лежит в реанимации.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 апр- Sputnik. Женщина обвиняет в халатности врачей детской инфекционной больницы Алматы.

Мать двухлетнего Эмина Кастоева считает, что врачи довели сына до реанимации, где ребенок находится около двух месяцев.

«Диагноз постоянно меняли, то один, то другой! Лечили сами непонятно от чего. Потом нас с температурой выписали из больницы, и через два часа мы туда снова поступаем в это же отделение», — сказала «КТК» Залина Кастоева.

Женщина рассказала, что ребенок был госпитализирован с ангиной, которая сопровождалась высокой температурой. Позже это, по ее словам, переросло в вирусный менингит. Она пояснила, что ребенок из-за прогрессирующего заболевания, оглох и ослеп.

«Кушает он сейчас через зонд, они его так кормят. Он просто лежит и все. Он не ходит, не держит голову. Это все началось у него здесь. Вот эти расстройства невралгические, а они мне говорят, что они ни в чем не виноваты. Хотя я уверена, что это их недосмотр. Просто недосмотрели и не обследовали ребенка», — сказала мать маленького пациента.

В инфекционной больнице свою вину отрицают. По словам главврача Ержана Сералина, во время нахождения в клинике ребенок получал максимальную помощь.

«В их числе максимальную дозировку противовирусной терапии, антибактериальной, иммунотерагирующую терапию, которая необходима при таких ситуациях. Сейчас прогнозировать какой-либо исход крайне сложно. Мы исходим от того, что нам удалось остановить процесс, чтобы он дальше не пошел по всему головному мозгу», — сказал Сералин.

Мать Эмина Кастоева хочет забрать сына на дальнейшее лечение в Германию, но медики считают это нежелательным.

«Транспортировка ребенка из отделения реанимации на данный момент нежелательна. Мы им предложили сейчас гораздо ближе и эффективнее лечение в России. Мы уже с ними созванивались, проконсультировались и даже отправляли снимки головного мозга ребенка к ним», — добавил он.

Ержан Сералин отметил, что в больнице после поступившей жалобы началась проверка. Ее результаты будут озвучены на следующей неделе.

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